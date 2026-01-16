Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i komandant Štaba za vanredne situacije Ivica Dačić izjavio je danas da će se taj štab svakog četvrtka sastajati nakon sednice Vlade Srbije da bi se u narednim mesecima što bolje odgovorilo na eventualne vremenske nepogode.

- Mi smo odmah po najavi ekstremne situacije aktivirali sve moguće resurse i premijer Macut i ja smo 5. januara bili u Štabu za vanredne situacije i od tada je naša aktivnost danonoćna. Imajući u vidu da će nas ove ekstremne pojave sigurno očekivati u narednim mesecima zato ćemo imati sednice svakog četvrtka da bismo na ovaj način sagledali situaciju i videli šta treba da uradimo - rekao je Dačić na sednici Štaba za vanredne situacije.

Prema njegovim rečima, svi rukovodioci sektora i preduzeća bi trebalo da naprave analizu šta je neophodno da se uradi da bi se predupredili problemi u budućnosti.

- Zamolio bih da napravite jednu analizu da vidimo šta treba da se uradi, koje su mere koje treba da se preduzmu, šta nam je potrebno kako bismo se suočili sa mogućim pitanjima i problemima - istakao je Dačić.

On je naglasio da Štab za vanredne situacije postoji da bi pomagao građanima zbog čega oni treba da znaju istinu o celokupnoj situaciji.

- Građani treba da znaju istinu, mi ovde služimo da pomognemo građanima i, uostalom, to nam je i osnovna funkcija - rekao je Dačić.