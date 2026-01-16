Godine 1921. Kraljevina SHS našla se na ivici nove tragedije. Tokom jedne od javnih svečanosti, atentat komunističke provenijencije mogao je da promeni tok istorije – bomba namenjena kralju Aleksandru Karađorđeviću bila je spremna, ali do eksplozije nije došlo. Savremenici su taj događaj opisivali kao čudo, jer je kralj, sasvim slučajno ili sudbinski, izbegao sigurnu smrt.

Napadač, Spasoje Stejić, uhapšen je i osuđen na robijaški život, ali njegova priča nije završila u zatvorskoj ćeliji. Tokom robije pokazao je izuzetnu hrabrost, a sudbina ga je odvela i do junačke pogibije, koja je kasnije obavijena slojem mita i političkih tumačenja. Njegovo ime ostalo je simbol radikalne epohe u kojoj su se ideologije sudarale bez milosti.

Na suđenju Stejića zastupao ga je advokat koji će kasnije postati jedan od poznatih četničkih komandanata – paradoks vremena u kojem su se politički putevi neprestano ukrštali. Sudnica je tada bila poprište ideološke borbe jednako kao i ulice, a odbrana atentatora izazvala je snažne reakcije javnosti.