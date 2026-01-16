Društvo
U PONEDELJAK, 19. JANUARA, UZ DNEVNO IZDANJE NOVINA KURIR ČEKA VAS POKLON IKONA BOGOJAVLJENJE SA ZLATOTISKOM I MOLITVOM
Slušaj vest
Srpska pravoslavna crkva i vernici u ponedeljak, 19. januara, obeležavaju praznik Bogojavljenje. Tog dana proslavlja se uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan i javljanje Boga u obliku goluba i glasa: „Ovo je Sin moj i Njega poslušajte“.
Kurir je za sve čitaoce spremio POKLON – ikonu Bogojavljenje sa zlatotiskom i molitvom.
Na Bogojavljenje se završavaju nekršteni dani. U svim crkvama i hramovima osvećuje se voda. To je svečani obred kojem, skoro redovno, prisustvuje mnoštvo naroda, koji osvećenu vodu nosi svojim domovima, jer se ta sveta vodica –bogojavljenska – čuva u svakom domu preko cele godine kao velika svetinja, a koristi se samo u velikoj nuždi (bolest, uznemiravanje od strane zlih duhova).
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši