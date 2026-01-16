Slušaj vest

Sednici u Palati Srbija prisustvovali su i generalni sekretar u Vladi Petar Janjić, ministri, direktori preduzeća i drugi članovi Štaba za vanredne situacije. Ministar Dačić podsetio je na usvojene zaključke sa prethodne sednice - jedan koji se odnosi na sve u sistemu zaštite i spasavanja da blagovremeno preduzmu sve preventivne i operativne mere iz svoje nadležnosti, angažuju svoje ljudske i materijalne kapacitete u cilju smanjenja mogućih posledica, kao i na drugi zaključak koji se odnosi na nadoknadu štete, na kućnim aparatima i beloj tehnici, iz robnih rezervi građanima u opštinama i gradovima u kojima je proglašena vanredna situacija.

Dačić je podsetio da su odmah po najavi ove ekstremne situacije aktivirani svi mogući resursi, istakavši da je glavni zadatak i jedina funkcija da se građanima pomogne.

Ivica Dačić najavio održavanje sednice svakog četvrtka Foto: Mup

On je svim resornim ministarstvima i službama poručio da analiziraju sve probleme i koje mere treba preduzeti, imajući u vidu da ove ekstremne pojave mogu očekivati i u narednom periodu i najavio da će se sednice Štaba redovno održavati u narednom periodu.

Premijer Macut ocenio je da su preduzete akcije bile veoma efikasne, kao i da je zadovoljan situacijom na terenu.

- Ovo je jedna velika akcija koja je redovnog karaktera u ovim situacijama, naravno uz visoku koordinaciju sa predsednikom Republike. Čitav ovaj tim je bio vrlo efikasan i mogu da kažem da sam izuzetno stvarno zadovoljan situacijom na terenu, a imao sam priliku da vidim i na terenu vrlo efikasan rad na teritoriji tri opštine Zlatiborskog okruga, Nove Varoši, u Priboju i Prijepolju“, rekao je Macut, zahvalivši se pripadnicima Sektora za vanredne situacije na angažovanju, Elektrodistributivnom sistemu i monterima, koji su, kako je poručio, bili heroji ovog trenutka, kao i ministrima u Vladi na posvećenosti.

Foto: Mup

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda prof. dr Jugoslav Nikolić, pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i direktorka Republičke direkcije za robne rezerve Zorica Anđelković u uvodnim izlaganjima informisali su štab o trenutnoj situaciji na terenu iz svoje oblasti i onome što je dosad urađeno u proteklim danima.

Vanredno u 4 opštine

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić istakao je da dolazi do stabilizacije prilika na terenu. Čaušić je poručio da je trenutno na snazi vanredna situacija u četiri opštine i to u Lučanima, Malom Zvorniku, Majdanpeku i Ivanjici, dok je ukinuta u sedam opština, odnosno u Loznici, Valjevu, Krupnju, Vladimircima, Osečini, Prijepolju i danas u Sjenici.

Foto: Mup

Takođe, kako je rekao Čaušić, ukoliko se nastavi tendencija ovakvog stanja na terenu, da će sutra biti ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku, a u ponedeljak i u Lučanima. Čaušić je istakao da je u periodu za nama, u poslednja dva-tri dana, realizovano 108 zajedničkih preventivnih obilazaka mešovitih patrola u kojoj je bilo angažovano 168 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 93 vozila, 50 pripadnika Žandarmerije i 110 pripadnika policije.

Kada su u pitanju intervencije Sektora za vanredne situacije, od 4. januara do danas evidentirano je 178 intervencija pripadnika Sektora za vanredne situacije usled posledica snežnih padavina, u kojima je bilo angažovano 304 vatrogasaca-spasilaca sa 146 vozila, 25 pumpi i tri čamca.

Kao najvažniji rezultat ovog delovanja je, kako je poručio Čaušić, 45 spasenih i evakuisanih lica bez ijedne žrtve. Načelnik Čaušić je naglasio da pripadnici Sektora za vanredne situacije kontinuirano prate situaciju na terenu i da neće smanjivati stepen pripravnosti svojih snaga.

Foto: Mup

Stabilno u narednom periodu

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić izjavio je da se u narednom periodu zadržava stabilna meteorološka situacija, bez novih obilnijih padavina, kao i da se za sada ne uočavaju parametri koji bi ukazivali na neke ekstremne probleme kada su u pitanju, meteorologija i hidrologija, osim niskih temperatura.

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je snabdevanje električnom energijom na teritoriji Srbije stabilno. Kako je precizirala, usled posledica nevremena trenutno su bez struje 664 potrošača, a očekuje da će se današnji dan završiti sa minimalnim brojem potrošača bez struje. Ona je precizirala da su prekidi snabdevanja električnom energijom, tokom ove elementarne nepogode, u svim slučajevima nastale zbog pada stabla na distributivnu mrežu.

Foto: Mup

Apel za vozače

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević je istakla da su sve službe i dalje u pripravnosti i apelovala na učesnike u saobraćaju da se ponašaju odgovorno, pridržavaju propisa i voze bezbedno. Direktorka Republičke direkcije za robne rezerve Zorica Anđelković je rekla da su isporučeni prvi agregati, ukupno šest, uz pomoć pripadnika Sektora za vanredne situacije, da su dobijeni zahtevi za isporuku hrane, odnosno osnovnih životnih namirnica, kao i da je u pripremi zaključak Vlade za isporuku dizel goriva onima koji su se obratili.