Slušaj vest

Čekaonice u domovima zdravlja i ove zime su prepune građana obolelih od virusa, gripa, ali i Korona virusa, a preporuka lekara je nošenje zaštitnih maski.

Pulmolog Saša Milićević kaže da je u svakoj porodici bar jedan član bolestan:

Grip, virusi i Korona - U svakoj porodici bar po jedan zaražen! Lekari apeluju na nošenje maski Izvor: Kurir televizija

- U svakoj porodici je bar jedan član oboleo od gripa ili neke respiratorne infekcije, a i dalje su prisutni i stomačni virusi, Rota, virus Varičele, kod dece je prisutan BRN virus, bolest ruku, nogu i usta, grip ali i Korona. Svuda je bar neko bolestan, ne možemo izbeći da se bar neko ne žali - kaže Milićević.

On dodaje da su maske jako korisne, ali nisu svemoguće:

- Maska ne može potpuno da zaštiti, ali može mnogo da pomogne. Čestice koje širimo govorom su najčešći način prenosa infekcije. maska sprečava da najveći broj klica dođe do naših disajnih puteva, ali mali deo će ipak doći. Sve maske su dobre, sa ventilom ili bez, ali je vrlo važno koristiti ih pravilno, preko usta i nosa, a ne ispod nosa, jer i preko nosa možemo da se inficiramo - kaže Milićević.

Milićević kaže da maske treba menjati nakon sat vremena nošenja u zatorenoj prostoriji.

- Ukoliko je neko na otvorenom prostoru i nema zaraženih oko njega, nije neophodno nositi masku. Ako uđemo u gradski prevoz i u zatvoreni prostor sa mnogo ljudi, značajne su. Mnogi ljudi koriste maske i dok šetaju, tada štite od zagađenja, ali nije neophodno jer blizak kontakt ne postoji. Neophodno je i da zaražena osoba nosi masku jer tako štiti svoju okolinu - kaže Milićević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs