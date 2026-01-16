Slušaj vest

Direktor Republičkog Hidrometerološkog zavoda Srbije Jugoslav Nikolić izjavio je danas da se u narednom periodu zadržava stabilna meteorološka situacija bez novih obilnijih padavina, ali da je potreban oprez zbog prognoziranog pada dnevnih temperatura već od sutra i postepenog jačanja jutarnjeg mraza.

On je, na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije u Palati na kojoj je razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, rekao da je došlo do topljenja snežnog pokrivača u nižim predelima zbog temperature koja se kretala do 10 stepeni Celzijusa.

"Očekuje se stabilna meteorološka situacija bez obilnih padavina u smislu snega, kiše i ledene kiše čija bi pojava značajno ugrozila funkcionisanje sistema i aktivnosti na terenu. U tom smislu, meteorološka situacija neće biti nepovoljna, ali je neophodan oprez zbog poledice na većini putnih pravaca u zemlji usled dnevnog topljenja snega i noćnog zaleđivanja mokrih površina", naveo je Nikolić.

Dodao je da je oprez važan i zbog prognoziranog pada dnevnih temperatura već od sutra i zbog postepenog jačanja jutarnjeg mraza.

"U većem broju dana tokom druge polovine januara očekuje se duvanje košave koje će pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Jutarnje temperature će već od sutra ponovo biti ispod nule, a dnevne vrednosti će varirati. Još danas će maksimalne dnevne vrednosti biti u intervalu od 5 do 11 stepeni Celzijusovih, osim u Negotinskoj krajini, gde će se kretati do 2, a potom će od sutra do 22. januara maksimalne vrednosti biti u postepenom padu", naveo je Nikolić.

Kako je rekao, dnevne vrednosti u većini mesta kretaće se od dva stepena ispod nule do dva stepena u plusu.

On je istakao i da se 23. januara očekuje blagi kratkotrajni porast temperatura.

"Do kraja januara dnevne maksimalne temperature će biti oko i ispod proseka, a to znači u intervalu od minus dva do plus dva", naveo je Nikolić.

Foto: Marko Karović/Kurir

Prema njegovim rečima, ledeni dani u kontinuitetu očekuju se na istoku Srbije, u Timočkoj i Negotinskoj krajini, od sutra do 21. januara.

"U Vojvodini, ledeni dani biće 18. i 19. januar dok se na severu Bačke i Banata zbog zadržavanja magle očekuju i nešto duže. Niže temperature će doprineti usporavanju topljenja snežnog pokrivača", rekao je Nikolić.

Istakao je da će Republički hidrometeorološki zavod Srbije nastaviti kontinuirano i pojačano da prati situaciju i blagovremeno da informiše sve nadležne službe u slučaju promene meteoroloških uslova na teritoriji zemlje.

"Na osnovu najnovije analize dugoročnih vremenskih prilika, u februaru se očekuje da temperature budu malo iznad prosečnih vrednosti. Mesečna količina padavina u februaru u nižim predelima prognozirana je od 40 do 70 milimetara, a na planinama do 80, što je nešto više iznad višegodišnjeg proseka, a padavine se uglavnom očekuju u prvoj polovini meseca", rekao je Nikolić.

Naveo je da se u martu očekuje da temperature budu iznad prosečnih vrednosti, dok je ukupna količina padavina prognozirana u granicama prosečnih vrednosti, odnosno od 35 do 60 milimetara u nižim predelima do 90 milimetara na planinama.

"Što se tiče hidrološke situacije, na većini vodotokova osim na Kolubari Južnoj Moravi sa pritokama, vodostaji su u stagnaciji i manjem opadanju i to u domenu niskih na Dunavu do srednjih i visokih na Kolubari. Do 8. februara vodostaji na Dunavu i Tisi će uglavnom biti u stagnaciji, a nakon toga manji porast očekuje se oko 15 februara", rekao je Nikolić.

Kako je naveo, na Savi, Drini, Limu, Ibru, Velikoj, Južnoj i Zapadnoj Moravi, manji porasti vodostaja se očekuju do 20. januara, kao i od 8. do 15. februara.