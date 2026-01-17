Slušaj vest

Masakr u Skelanima dogodio se 16. januara 1993. u zoru, kada su muslimani iz Srebrenice upali u Skelane i obližnje zaseoke, pri čemu je ubijeno 69, a ranjeno 165 osoba, isključivo Srba, meštana. Među žrtvama su bile i žene i petoro dece!

U selu Skelani, 16. januara 1993. godine, pre 33 godine, dogodio se masakr nad meštanima Srbima, koji su sproveli srebrenički muslimani pod komandom Nasera Orića. Bila je to zapravo kulminacija zločina nad Srbima u selima oko Srebrenice, gde je prethodno više srpskih sela napadano i pljačkano, pri čemu su počinjeni teški zločini.

U logor u Srebrenici odvedeno je 30 meštana, od kojih je 19 tamo ubijeno, a četvoro se još vode kao nestali.

Skelani se nalaze na Drini, četrdesetak kilometara jugoistočno od Srebrenice, nasuprot Bajine Bašte.

U ranim jutarnjim satima 16. januara 1993, oko 6 sati, ujutro počela su minobacačka dejstva na Skelane, a paralelno je usledio napad.

Muslimanski napadači su prethodno, tokom noći, uklonili srpske straže da bi se u ranim jutarnjim satima primakli naselju. Usledili su upadi u srpske kuće.

Seljani koji nisu pali u ruke muslimanskim napadačima, nastojali su da se što pre domognu mosta na Drini, kako bi prešli u Bajinu Baštu. Osim ubijanja po kućama ili okućnicama, sistematski su ciljani seljani koji su nastojali da pređu preko reke. Gađani su streljačkim oružjem, mitraljeskom vatrom, minobacačima, snajperima. Tako je niz seljana stradao i tada, tokom bega, uključujući potez pred mostom, gde se u panici stvarala gužva.

Gađana je i Bajina Bašta, pri čemu je jedna granata pala u centar te varošice.

Tek u popodnevnim satima tog 16. januara, u Skelane su pristigle snage Vojske Republike Srpske (VRS), pre svega sa ciljem zaštite lokalnog stanovništva, a onda i potiskivanja muslimanskih napadača.

Osim oslobođenja Skelana, snage VRS narednih dana zaposele su i Osmake, selo otprilike na sredokraći između Srebrenice i Skelana, koje je bilo uporište napadača na Skelane.

U nevelikim Skelanima tokom građanskog rata u BiH ubijeno je čak 305 srpskih meštana, mahom civila.

Napadači iz Srebrenice koje je predvodio Naser Orić, kako u Skelanima, tako i u okolnim naseljima, iznenadivši seljane na spavanju, ubijali su, neretko i hladnim oružjem, uz sistematsku masovnu pljačku.

Od 69 ubijenih Srba tog dana u Skelanima dve trećine su bili civili, među kojima i nekoliko dece, a ranjeno je 165 meštana. Posebno je tragična bila sudbina zarobljenih, njih 30, koji su odvedeni u logor u Srebrenicu. Torturu i mučenje, čemu su u zatočeništvu u Srebrenici bili izloženi, nije preživela većina otetih.

Sudbina četiri lica do danas nije rasvetljena, odnosno vode se kao nestali.

Najmlađa žrtva u Skelanima tragičnog 16. januara 1993. bio je petogodišnji Aleksandar Dimitrijević.

Milici Dimitrijević su 16.januara 1993. godine u napadu na Skelane srebrenički muslimani, pod komandom Nasera Orića, ubijena deca – Aleksandar (4) i Radiša (11). Trećeg, i najstarijeg sina Slavišu, lekari su uspeli da spasu. O zverstvima Orićevih vojnika pričala je i Milunka Nikolić iz sela Skelani.

- Bila sam u policijskoj stanici i tražila decu kada je Milica Dimitrijević unela mrtvog sina Aleksandra. Imao je samo pet godina. Glava mu je bila razneta, mozak je curio po njenim rukama. Njega je ostavila i vratila se po sina Radisava (10), koji je bio teško ranjen. Prebačen je na VMA u Beograd, ali mu pomoći nije bilo. Umro je - ispričala je Milunka Nikolić, svedog strašnog događaja.

Muslimanske jedinice upale su u sela pre svanuća, ubijale i klale civile na spavanju u njihovim kućama, pljačkajući i uništavajući sve što su stigle. Tog dana ubijeno je 69 stanovnika ovog kraja, a dvije trećine nastradalih bili su civili, medu kojima i nekoliko dece.

Most preko kojeg se civilno stanovništvo jedino moglo prebaciti i pobeći u Srbiju u Bajinu Baštu bio je pod stalnom snajperskom vatrom, pa je u pokušaju bekstva, na mostu i u njegovoj blizini nastradalo najviše civila. Za ovaj zločin niko nije procesuiran.

Tokom 1992. do januara 1993. niz srpskih naselja, sela ili zaselaka, na prostoru ondašnje bratunačke i srebreničke opštine bile su napadnute od srebreničkih muslimana koje je predvodio Naser Orić.

Nepunih desetak dana pre masakra u Skelanima dogodila se tragedija u Kravicama, kod Bratunca, na Božić, kada su muslimanske snage predvođene Orićem zauzele više srpskih sela, među njima i Kravicu, počinivši masakr nad seljanima.

U tom selu ubijeno je tada 49 Srba.

Niz srpskih sela stradao je u toj zoni u akcijama muslimanskih napadača pod vođstvom Orića u tom periodu, civili su ubijani, neretko posle mučenja, a kuće su razarene, paljene, i pljačkane.

Takvu tragediju doživela su sela ili zaseoci Ćosići, Kostolomci, Klekovići, Božići, Blažijevići, Kolari, Zečevići, Kušići, Stajšići, Maltaši, Stublovi, Arapovići, Bujakovići, Liješće, Skelani, a namera je, nesumnjivo, bila uništenje srpske populacije u Podrinju.

Niko nije osuđen za zločine nad Srbima u tom kraju tokom rata 1992–1995, a i Orić je oslobođen sramnom presudom Haškog tribunala.

