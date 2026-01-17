Veruje se da svi koji se danas nađu u nevolji treba da se obrate ovim apostolima molitvom: "Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim". Prema narodnom verovanju, svima koji su u molitvi iskreni, pomoć će doći...

"I posla ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda namjeravaše sam ići... Idite; evo ja vas šaljem kao jaganjce među vukove“ (Lk 10, 1 i 5).