KAMIONI ČEKAJU OD 2 DO 4 SATA NA PRELAZIMA: Oglasio se AMSS, evo kakvo je stanje na granicama tokom večeri
Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima, prolaze bez dužih zadržavanja dok kamioni čekaju od dva do četiri sata.
AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju tri sata a na prelazu Batrovci sa Hrvatskom četiri sata da izađu iz Srbije.
U saopštenju je naveo da kamioni, na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju dva sata da uđu u Srbiju.
"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", dodaje se.
AMSS je upozorio vozače da je, na putevima u nižim predelima Srbije, mokar kolovoz dok u višim ima mestimično zaostalog snega na putu.
Ukazao je i na opasnost od magle, ujutro i uveče, koja na pojedinim deonicama može spustati vidljivost ispod 200 metara, kao i na opasnost od poledice.
Kurir.rs/Beta