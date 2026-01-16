Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima, prolaze bez dužih zadržavanja dok kamioni čekaju od dva do četiri sata.

AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju tri sata a na prelazu Batrovci sa Hrvatskom četiri sata da izađu iz Srbije.

U saopštenju je naveo da kamioni, na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju dva sata da uđu u Srbiju.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", dodaje se.

AMSS je upozorio vozače da je, na putevima u nižim predelima Srbije, mokar kolovoz dok u višim ima mestimično zaostalog snega na putu.

Ukazao je i na opasnost od magle, ujutro i uveče, koja na pojedinim deonicama može spustati vidljivost ispod 200 metara, kao i na opasnost od poledice.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoKamioni na izlazu iz Srbije čekaju do 5 sati: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila
Gužva na granici
InfoBizKamioni satima stoje na granici: Na ovim prelazima čeka se i do četiri sata
granični prelaz Sremska Rača
InfoBizNezapamćen kolaps na granici: Sve stoji, vozači trube u besu "Putujem ovuda 10 godina, ali ovako nešto nisam video na srpskoj granici"
kola granica gužva granični prelaz
DruštvoKamioni na ovom prelazu stoje i do 6 sati: AMSS objavio stanje na putevima tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila
profimedia0855789352.jpg
DruštvoLUDILO NA GRANICI, NEPREGLEDNE KOLONE NA PRELAZIMA! Pogledajte kolika je gužva! AMSS upozorava vozače na jak saobraćaj na putevima i čekanja na granici (FOTO)
collage.jpg