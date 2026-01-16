Slušaj vest

Kamenac na tuš kabini je jedna od onih stvari koje se pojave "preko noći", a onda deluje kao da nikada neće otići. Staklo postane mutno, fleke se lepe jedna za drugu, a kad pokušate da očistite – sve se završi napornim ribanjem i bolom u rukama. Dobra vest je da postoji jednostavan trik koji može da skine kamenac za oko 10 minuta, bez agresivnog trljanja.

I ne, ne treba vam skupa hemija. Sve što vam je potrebno već verovatno imate u kuhinji.

Zašto se kamenac stalno vraća

Kamenac nastaje od minerala iz vode, najčešće tamo gde kapljice najduže stoje i suše se na površini. Tuš kabina je savršeno mesto za to: topla voda, para i stalno prskanje ostavljaju tragove koji vremenom postaju sve tvrdokorniji.

Zbog toga se često desi da staklo izgleda čisto odmah nakon tuširanja, a već sutradan ponovo deluje prljavo i "zapeklo".

Najefikasnija metoda, a da ne morate da ribate, jeste da napravite "oblogu" od sirćeta koja omekša kamenac umesto vas.

Uzmite alkoholno sirće i papirne ubruse. Natopite ubruse sirćetom i zalepite ih direktno na delove gde je kamenac najvidljiviji. Poenta je da sirće ostane u kontaktu sa staklom, a ne da samo sklizne niz površinu.

Ostavite da stoji 10 minuta. Za tvrdokorne naslage možete produžiti na 15–20 minuta.

Kada skidate ubruse, videćete da su fleke već "popustile". Sada je dovoljno da staklo isperete toplom vodom i pređete suvom krpom od mikrofibera ili gumenim brisačem za staklo. Ako je u pitanju baš star kamenac, postupak možete ponoviti još jednom, ali većina ljudi dobije vidljivo čistije staklo iz prve.

Foto: chet chaimangkhalayon / Alamy / Profimedia

Najveća greška koju ljudi prave

Mnogi odmah posegnu za grubim sunđerima i praškovima, pa izgrebu staklo ili oštete premaz na kabini. Problem je što se onda kamenac još lakše hvata, i tuš kabina brže postaje mat i prljava.

Zato je bolje prvo omekšati kamenac, pa tek onda obrisati.

Kako da se kamenac ne vraća tako brzo

Najjednostavnije pravilo je: posle svakog tuširanja pređite staklo brisačem ili krpom i uklonite kapljice. To traje 20 sekundi, a štedi sate čišćenja kasnije.

Ako želite dodatni efekat, jednom nedeljno naprskajte tuš kabinu razblaženim sirćetom i samo isperite – biće vam mnogo lakše da održavate staklo providnim.

Ovaj trik je idealan kad vam dolaze gosti, kad vas nervira mutno staklo ili jednostavno ne želite da se borite sa kamencem svake nedelje. Za 10 minuta dobijate vidljivu razliku, bez ribanja i bez hemije koja "guši".