Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je važne ekološke projekte u opštini Prijepolje koji su realizovani uz podršku Ministarstva i poručila da samo aktivna saradnja repuličkog i lokalnog nivoa u sinergiji sa građanima daje vidljive rezultate.

Pavkov je zajedno sa predsednikom opštine Dragom Popadićem obišla deponiju "Stanjevine" koja je 2021. godine sanirana uz podršku Ministarstva, gde je, takođe uz podršku Ministarsva u toku projekat izgradnje potpornog zida na desnoj obali Lima koji sprovodi Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode.

- Deponija 'Stanjevine' se nalazi u plavnoj zoni Lima i zato predstavlja rizik da se prilikom visokog vodostaja deo uruši i da otpad završi u reci. Kako bismo to sprečili započeli smo ovaj projekat za koji Ministarstvo zaštite životne sredine izdvojilo 70 miliona dinara. Očekujem da će radovi biti gotovi na jesen. To je još jedna potreba da ispunjavamo data obećanja. Mi smo građanima obećali da ćemo rešiti jedan od gorućih problema ovog kraja, i ovim projektom će taj problem biti kompletno rešen - rekla je Pavkov.

1/6 Vidi galeriju Ministarka Pavkov u Prijepolju Foto: Jovana Rošul

Ministarka je nakon obilaska u zgradi Opštine Prijepolje uručila ugovore građanima za subvencionisanu zamenu individualnih ložišta. Ove ugovore u okviru programa unaređenja kaliteta vazduha dobilo je 41 domaćinstvo u Prijepolju.

- Zamena ložišta u domaćinstvima jedna je od važnih mera za poboljšanje kvaliteta vazduha. Svako domaćinstvo i svaka porodica koja izbere kotao na ekološki prihvatljiviji energent daje svoj doprinos unaređenju kvaliteta vazduha i zaštiti životne sredine. Čestitam opštini Prijepolje jer je jedna od 15 lokalnih samouprava koje su na prošlogodišnjem konkursu dobile sredsva za ove svrhe. U 2025. godini na ovaj način dodelili smo više od 116 miliona dinara za zamenu individualnih ložišta - rekla je Pavkov

Ministarka je navela da je na inicijativu lokalne samouprave Opštini Prijepolje obezbeđeno i dodeljeno na korišćenje 10 kontejnera za potrebe okolnih sela. Pavkov je najavila da će uskoro biti raspisan novi javni poziv na koji gradovi i opštine mogu da se prijave ukoliko imaju potrebe za opremom za efikasnije upravljanje otpadom.