Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključke kojima su propisane mere za otklanjanje posledica nedavnih snežnih nepogoda u opštinama gde je proglašena vanredna situacija, kao i za interventno otklanjanje problema u elektrodistributivnom sistemu, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju, članovi Vlade usvojili su Zaključak kojim se Privrednom društvu "Elektrodistribucija Srbije" d.o.o Beograd nalaže da, usled elementarnih nepogoda nastalih zbog otežanih vremenskih uslova na teritoriji Republike Srbije, a u cilju interventnog rešavanja i otklanjanja posledica, hitno i bez odlaganja preduzme sve neophodne mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se otklonile i sanirale nefunkcionalnosti nastale na elektrodistributivnoj mreži i sistemu.

- Ovom privrednom društvu naloženo je da prioritetno otkloni kvarove na objektima i vodovima, da nabavi i zameni stubove na objektima od posebnog značaja, na onima koji napajaju veći broj korisnika, da hitno pribavi svu neophodnu mehanizaciju za nesmetani rad elektroenergetske mreže i drugo - saopšteno je iz Vlade.

Takođe, kako se dodaje, Zaključkom su naloženi i nabavka terenskih i drugih vozila za pristup nepristupačnim područjima, preduzimanje svih aktivnosti na uređenju koridora oko distributnih mreža, angažovanje svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa za rad i obezbeđivanje kontinuiranog i nesmetanog svabdevanja električnom energijom.

Navodi se da se ove aktivnosti odnose na celu teritoriju Srbije, a posebno na Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski i Borski okrug.

- Vlada Srbije saglasila se da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči male kućne aparate i belu tehniku jedinicama lokalne samouprave koje su na dan 12. januar 2026. godine imale proglašenu vanrednu situaciju zbog snežnih padavina, a prema spiskovima prijave štete - ističe se u saopštenju.

Usvojena Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Na sednici je, kako se dodaje, usvojena Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini, kojom su propisani obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u ovoj oblasti.

- Podsticaji su koncipirani tako da na optimalan način podržavaju nedovoljno razvijene oblasti poljoprivredne proizvodnje i područja sa otežanim uslovima rada, kroz unapređenje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava. Ovako koncipirani podsticaji obezbeđuju predvidivost, stabilnost i konzistentnost poljoprivredne proizvodnje - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, podsticaji su u skladu sa uslovima na međunarodnom tržištu i unapređenjem trgovinske i ukupne ekonomske saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, imajući u vidu evropske integracije Srbije i proces pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Članovi Vlade su se, kako se navodi u saopštenju, saglasili da Ministarstvo kulture Republike Srbije i Ministarstvo kulture i turizma Republike Severne Makedonije zaključe Program saradnje za period 2026–2030. godine radi daljeg jačanja prijateljstva i saradnje u oblasti kulture dve tradicionalno prijateljske susedne zemlje.

U ovom programu, u odnosu na prethodni, dodaje se, navedeni su konkretniji oblici saradnje i obuhvaćene različite oblasti kulture i umetnisti.

Članovi Vlade usvojili i uredbu o planu zvanične statistike za 2026. godinu

Vlada je usvojila i Uredbu o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2026. godinu, kojim se obezbeđuju sistematično prikupljanje, obrada i objavljivanje statističkih podataka neophodnih za praćenje i merenje rezultata javnih politika, posebno u ekonomskoj oblasti, kao i praćenje ispunjenosti ekonomskih kriterijuma i sposobnosti Republike Srbije za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji.

Vlada Srbije saglasila se da MMA savez Srbije podnese kandidaturu za organizovanje međunarodnog takmičenja "IMMAF 2026 European Championship Belgrade" u Beogradu 2026. godine.