Slušaj vest

Posle perioda padavina i snega, vodostaji u Srbiji su u stagnaciji ili blagom opadanju. Ipak, pred najavljeno zahlađenje, hidrolozi upozoravaju na moguću pojavu leda na Dunavu, Tisi i banatskim vodotocima, što može uticati na stanje na rekama.

Hidrolog Dejan Vladiković govorio je o tome da je situacija sa vodostajem reka u Srbiji sada znatno stabilnija nego pre desetak dana.

- Velike reke koje su bile u porastu sada su u stagnaciji i povukle su se u korita, tako da je stanje trenutno mirnije - rekao je Vladiković za RTS.

Prema njegovim rečima, kratkotrajno otopljenje izazvalo je manje poraste na Kolubari i Jadru, ali bez opasnosti od poplava.

- Otapanje snega u nižim predelima je završeno i ti porasti su prošli bez problema, jer su vodostaji daleko ispod upozoravajućih nivoa. U višim predelima snega još ima, ali će dalje otapanje biti usporeno zbog pada temperature, tako da ne očekujemo značajniji uticaj na reke - dodao je hidrolog.

Dejan Vladiković kaže da su vodostaji u stagnaciji Foto: X/Christine_clang/Youtube/Euronews Serbia

Stižu nova upozorenja na ploveći led

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pad temperature u narednim danima, a to sa sobom nosi i rizik od ledohoda.

- Drugi važan segment je ponovna pojava leda na rekama. Pre svega na Dunavu, koji je od ključne važnosti, ali i na Tisi i banatskim vodotocima. Trenutno leda nema, ali već od sutra ponovo će ići naše upozorenje da je moguća pojava, pre svega priobalnog leda, a onda i kako budu odmicale i bile još niže temperature, onda će biti i ta ploveći led, a na banatskim vodotocima ponovo će biti ledostaj ili led koji nije u pokretu - upozorava Vladiković.

Navodi da je slična situacija zabeležena i 2017. godine, kada je Dunav naglo zaledio pri niskim vodostajima.

Opasnost dolazi i van Srbije, stižu ledeni dani

RHMZ najavio zahlađenje Foto: Shutterstock

Hidrološka situacija u Srbiji zavisi i od stanja u regionu, posebno na slivu Dunava.

- Na uzvodnom delu Dunava vodostaji su veoma niski, što je i dovelo do pojave leda. Ako je zapremina vode mala, reka se brže hladi i zaledi. To smo videli i 2017. godine u januaru - rekao je on.

Na Savi se očekuju manji porastu zbog otapanja snega u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali bez većih rizika.

- Na Tisi ne očekujemo značajnije promene vodostaja, ali ćemo biti u pripravnosti zbog pojave leda. Na jugu Srbije situacija je mirna i ne očekujemo probleme. Znači, akcenat je za led na području Vojvodine i ipak Pomoravlja. A što se tiče ostalih slivova neophodna je pažnja, jer imaju još nekih mokrih površina koje će se pri jutarnjim minusima, a u ponedeljak i utorak u ledenim danima će možda predstavljati problem za naše građane i za učesnike u saobraćaju - rekao je Vladiković.