Život u zgradi često je turbulentan, imajući u vidu da na jednom mestu živi više porodica, ljudi različitih generacija sa različitim navikama i potrebama, te nije ni čudo što su svađe sastavni deo jedne stambene zajednice. Na pitanje koji je najveći izvor konflikta u vašoj zgradi i zašto se nikad ne reši, Srbi nisu štedeli na rečima i primerima.

I ne, u ovom slučaju ne misli se na sitnice, nego na probleme koji se stalno vraćaju, poput parkiranja ispred zgrade tako da pešaci ne mogu da prođu ili zajedničke prostorije koje je neko od stanara prisvojio, navodi jedan Srbin na popularnom društvenom forumu.

Među problemima na koje se žale komšije u Srbiji našle su se i: zajedničke prostorije koje je neko prisvojio

curenja, vlaga, krov – svi znaju, a niko neće da plati

dvorište ispred zgrade puno pikavaca i raznih otpadaka

galama

cigare u liftu

Život u stambenoj zajednici nije lak Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Među najvećim noćnim morama stanara našlo se i parkiranje ispred ulaza zgrade koji inače služi za utovar - istovar, hitne slučajeve, slabo pokretna lica, roditelje sa malom decom, itd.

- U suštini prizemlje, krov i lift. Moj ulaz ima preko 40 stanova, ali komšije ne žele da plaćaju sanaciju krova - naveo je jedan stanar.

- Teretana na poslednjem spratu stambene zgrade. Nesnosna buka - nadovezuje se drugi.

"Nisam spavao valjano godinu dana"

Nije neobično i da smeće koje inače treba da završi u kontejneru, ipak bude bačeno kroz prozor. Da, postoje i takvi ljudi.

- Jedan koji baca hleba na stazu zgrade, golubi čekajući ga uništili celu fasadu. Deca od 15 godina koji bacaju petarde svako veče. Jedna koja viče na muža da je glup. Četvrti lik pojačava ili lomi ženi televizor, urla na unuke da su glupi. Stan iznad mog, lupaju po celu noć i premeštaju nameštaj. Ja konkretno nisam spavao valjano godinu dana i nabrojao sam svega 5% svega što se dešava u zgradi u sredini opštine Medijana Niš - žalio se jedan Nišlija.

Ljudi se najčešće žale na parkiranje Foto: Shutterstock

Sve u svemu, kako kaže, totalno odsustvo empatije i svesti da ne žive sami u zgradi.

- Niko neće da čisti ulaz osim mene i još jedne komšinice, a babe umesto normalne "hacijende" u dvorištu održavaju baštu koja je mrtva preko cele godine. Bukvalno izgleda kao bašta porodice Adams - dodao je drugi.

"Rak-rana naše zgrade"

Tu su i ljubitelji životinja, ali očigledno oni koji nemaju kapaciteta da ih čuvaju, te stanari, zgrada i okolina zgrade trpe posledice toga.

- Komšinica koja poseduje oko 20 mačaka koje slobodno ulaze i izlaze iz stana, većinu vremena su u dvorištu zgrade, hodniku i garažama (u koju pre stignu) kao i oko 5-6 pasa od kojih samo jedan boravi u stanu a ostali imaju kućice/boks u dvorištu zgrade. Rak-rana naše zgrade - navodi jedan Beograđanin.

Za kraj, nekolicina njih bila je saglasna da uz malo više volje i empatije na skupštini stanara stambene zajednice sve može rešiti. Dovoljno je da prvih nekoliko pokaže inicijativu i ako se pokažu dobri rezultati, većina hoće to da podrži, navodi jedan Srbin.