Slušaj vest

Među problemima koji su se javili, u ne malom broju domaćinstava koji su ostali bez struje je i uništena bela tehnika. Podsetićemo i da je država donela zvaničnu odluku da će svim građanima kojima je nevreme uništilo kućne aparate, šteta biti nadoknađena.

Može li se osigurati bela tehnika u ovakvim situacijama i i šta sve to osiguranje pokriva, za "Redakciju", otkrili su Dajana Petić Šobot, stručnjak u oblasti osiguranja i Tomislav Micić, električar.

Petić Šobot istakla je da je uvek najbolje i najlakše imati dobrog zastupnika u osiguranju i mirnim putem rešiti problem bez odlaska na sud.

Dajana Petić Šobot, stručnjak u oblasti osiguranja Foto: Kurir Televizija

- Ako se kojim sučajem desi strujni udar, najpametnije i najlakše je da se dovede stručnjak i da kaže kako stvari stoje tj. da je došlo do nulte faze, strujni udar i da je iz tog razloga došlo do štete. Uvek je dobro imati zastupnika u osiguranju i od Elektrodistribucije tražimo da nam to bude u skladu sa zakonom i propisima jer onaj ko nam pušta struju taj nam je i prouzrokovao štetu i iz tog razloga EDS podnosima zahtev za nadoknadu štete a oni će svojoj osiguravajućoj kući tražiti štetu za lice kome su je i pričinili - rekla je Petić Šobot i dodala:

- To znači da EDS ima svoju polisu osiguranja odgovornosti iz delatnosti, ako svojim činjenjem ili ne činjenjem prouzrokuju štetu na nečijem objektu ili stvarima. Odlazak na sud vam nije potreban već mirnim putem i uz pomoć stručnjaka, i da ima dovoljno elemenata da se plati. EDS mora imati sve dokumente kako bi utvrdila da je šteta stvarno prouzrokovana.

Aparati stradaju od prenapona koji ne mogu istrpeti

Micić je istakao da prvo moramo da pogledati šta je prethodilo kvaru i da na neki način krivicu preuzima EDS:

- Ovakva situacija je karakteristična i to posebno u domaćinstvima da nekoliko aparata strada od toga a ponajviše stradaju oni aparati koji u sebi imaju neku elektroniku. Ti aparati stradaju od tog prenapona koji se desi usled nekih varijacija od napona u mreži i kada se tako nešto desi prvo moramo pogledati šta je prethodilo tome - kaže Micić i dodaje:

Tomislav Micić, električar Foto: Kurir Televizija

- Najčešće se desi da u nekom trenutku bude prekid nultog provodnika što znači da mnogi potrošači dobijaju duplo veći napon koji ne mogu da trpe jer nisu predviđeni za tako nešto i onda se desi da svi aparati da stradaju u jednom trenutku. Na neki način je tu kriva EDS jer npr. može da se desi i kod zamena brojila, da radnik koji menja brojila ne ispoštuje tu proceduru gde bi trebalo bi da isključi neke faze pa tek onda nulti provodnik. Osiguranje to onda plaća jer je ljudska greška u pitanju tj. njihovog zaposlenog.

Da li možemo preduprediti da nam ne dolazi do kvara bele tehnike usled nestanka struje? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs