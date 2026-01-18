Slušaj vest

U Srbiji u nedelju ujutru slab i umeren mraz u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine uz pojačan subjektivni osećaj hladnoće, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Najniža temperatura od -9 do -3 stepeni, a najviša od nule do pet, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini hladnije, od -4 do -2 stepena - navodi RHMZ i dodaje da će niže temperature usporiti topljenje snežnog pokrivača kao i da se i dalje savetuje oprez zbog poledice - zaleđivanja mokrih površina.

Upozorenje na led i poledicu Foto: Astrid Gast / Alamy / Profimedia

Vreme naredne nedelje

Prema najavi meteorologa početkom naredne nedelje u većem delu zemlje biće pretežno sunčano, dok se niska oblačnost i magla povremeno očekuju na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije.

- Od srede malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slabe prolazne padavine, dok se narednog vikenda (24-25.1.), uz oblačnije i malo toplije vreme, kiša očekuje ponegde i u ostalim krajevima, na visokim planinama sneg. U Vojvodini i Timočkoj Krajini u većini dana temperatura ispod nule (ledeni dani), a u ostalom delu uglavnom u intervalu od nule do pet stepeni - navodi RHMZ i naglašava da će u Pomoravlju i Podunavlju do srede (21.01.) duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak i petak (22. i 23.01.) kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period sa košavom.

Zbog košave se čini da je dosta hladnije Foto: Nemanja Nikolić

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, meteorolog amater, objavio je prognozu za naredne dane u kojoj najavljuje hladno i suvo vreme sa košavom.

- Oko 24. sledi udar hladnog i suvog vazduha sa vlažnim i toplim strujanjem, a jače zahlađenje je za sada mogućnost jer se putanja hladnog vazduha još određuje. Narednih dana će ka nama po istočnoj periferiji anticiklona strujati suv i hladan vazduh. Preovlađivaće malo do umereno oblačno i umereno hladno, ali suvo vreme.

Marko Čubrilo najavio hladni talas Foto: Youtube/24 sedam TV, Shutterstock

- U košavskom području Srbije duvaće umeren i jak istočni ili jugoistočni vetar. Noći i jutra hladni uz umeren, ponegde i jak mraz, najčešće od -15 do -6 stepeni Celzijusa. Tokom dana temperature vazduha od -5 do plus dva stepena Celzijusa, što je u granicama proseka - napisao je Čubrilo i dodao: