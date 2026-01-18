Stiže hladna masa iz Sibira! Ledeni dani okovaće Srbiju, a RHMZ upozorio i na opasnu pojavu: Ovog datuma se sve menja
U Srbiji u nedelju ujutru slab i umeren mraz u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano.
Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine uz pojačan subjektivni osećaj hladnoće, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
- Najniža temperatura od -9 do -3 stepeni, a najviša od nule do pet, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini hladnije, od -4 do -2 stepena - navodi RHMZ i dodaje da će niže temperature usporiti topljenje snežnog pokrivača kao i da se i dalje savetuje oprez zbog poledice - zaleđivanja mokrih površina.
Vreme naredne nedelje
Prema najavi meteorologa početkom naredne nedelje u većem delu zemlje biće pretežno sunčano, dok se niska oblačnost i magla povremeno očekuju na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije.
- Od srede malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slabe prolazne padavine, dok se narednog vikenda (24-25.1.), uz oblačnije i malo toplije vreme, kiša očekuje ponegde i u ostalim krajevima, na visokim planinama sneg. U Vojvodini i Timočkoj Krajini u većini dana temperatura ispod nule (ledeni dani), a u ostalom delu uglavnom u intervalu od nule do pet stepeni - navodi RHMZ i naglašava da će u Pomoravlju i Podunavlju do srede (21.01.) duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak i petak (22. i 23.01.) kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period sa košavom.
Prognoza Marka Čubrila
Marko Čubrilo, meteorolog amater, objavio je prognozu za naredne dane u kojoj najavljuje hladno i suvo vreme sa košavom.
- Oko 24. sledi udar hladnog i suvog vazduha sa vlažnim i toplim strujanjem, a jače zahlađenje je za sada mogućnost jer se putanja hladnog vazduha još određuje. Narednih dana će ka nama po istočnoj periferiji anticiklona strujati suv i hladan vazduh. Preovlađivaće malo do umereno oblačno i umereno hladno, ali suvo vreme.
- U košavskom području Srbije duvaće umeren i jak istočni ili jugoistočni vetar. Noći i jutra hladni uz umeren, ponegde i jak mraz, najčešće od -15 do -6 stepeni Celzijusa. Tokom dana temperature vazduha od -5 do plus dva stepena Celzijusa, što je u granicama proseka - napisao je Čubrilo i dodao:
- Oko 23. će se iz Sibira ka Evropi uputiti vrlo hladna vazdušna masa, dok će u isto vreme sa Atlantika prodirati vlažan i osetno toplji vazduh. Od načina kako će se te dve vazdušne mase kombinovati zavisi će i razvoj vremena posle 25. Trenutno su još uvek moguće sve opcije od hladne uz jako zahlađenje i sneg, do otopljenja uz uticaj Atlantika, do prolaznog otopljenja, a za tim zahlađenje i ova poslednja opcija je trenuto najverovatnija, ali svakako će se proračuni još mnogo puta menjati - objasnio je Čubrilo i podsetio da su izneti podaci procene i rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela i da je za zvanične informacije potrebno pratiti državne prognostričke zavode.