Podsećamo da ova vakcina predstavlja veliku šansu za Srbiju zato što bi Srbija mogla da postane prva zemlja, nakon Rusije, u kojoj će ova vakcina biti dostupna pacijentima. Sve je krenulo od momenta kada je direktor Instituta „Gamaleja“ i ruski naučnik Aleksandar Gincburg bio gost Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i tada izneo ideju da može da dodje do saradnje sa našim nadležnim institucijama.

Jovana Aleksić je i prva pacijentkinja iz Srbije koja je prihvaćena za primanje personalizovane vakcine protiv melanoma, koju je i razvio Institut Gamaleja.

Koliko je izvesno da će se u ovaj projekat uključiti i institut Torlak i o čemu se govorilo prilikom susreta Aleksandra Gincburga sa predsednikom Aleksandrom Vučućem, u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, otkrio je prof. dr Vladimir Jakovljević, fiziolog sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Kako Jakovljević prva pacijentkinja bi posle Božića trebalo da bude spremna za primenu terapije:

- Profesor Gincburg je u septembru 2024. godine u Kragujevcu izneo taj novi projekat, kompanija Moderna već šest i po godina u kliničkoj studiji testira istu ovu terapiju, međutim regulativa je malo drugačija na zapadu i na istoku i imaju različite principe uvođenja u praksu. Prva pacijentkinja iz Srbije otišla je u Moskvu i trebalo bi posle Nove godine da bude gotova dijagnostika i onda posle Božića bi trebalo da bude spremna za primenu terapije. Međutim, kod Rusa i uopšte u tom istočnjačkom svetu faktor vremena nije presudan ali je temeljan.

Prof.dr Vladimir Jakovljević, fiziolog sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu

50 odsto bolja uspešnost od same imunoterapije

Jakovljević dodaje i da po izjavi akademije Gincburg izlečenje je 95 odsto, a ako se dokaže da je tako onda je to apsolutno velika revolucija u medicini:

- Studija koju sprovodi kompanija Moderna je pokazala da ova terapija, uz primenu imunoterapije, ima 50 odsto bolju uspešnost od same imunoterapije. Rusi su ovde uključili ozbiljne stručnjake iz oblasti veštačke inteligencije i imali su dve vrlo ozbiljne konferencije koje su održane u Kazanju i Sočiju gde su došli do zaključaka da se to pokrene.

Jovanina borba za život

Jovana Aleksić je izjavila da je konstantno istraživala nove načine terapije za njenu dijagnozu i da odustajanje uopšte nije bilo u planu.

- Tada je mladež uklonjen i izvađeni su limfni čvorovi iz leve aksile i tada nisam imala metastaze, uredno sam išla na redovne kontrole na kliniku za onkologiju i radiologiju u Beogradu prve dve godine na tri meseca a zatim na šest meseci i normalno sam živela samo sam se sklanjala od Sunca. Prošle godine u junu, na kontroli u Beogradu, sam saznala za metastazu na desnom plućnom krilu a onda nakon dve nedelje saznajem za metastaze na mozgu i tada kreće moja borba - rekla je Aleksić i dodala:

Jovana Aleksić Foto: Kurir Televizija

- Išla sam na terapije, na zračenja, pet puta na gama nož, menjali su mi terapije koje su bile moguće i prikladne za moju bolest i nadala se da će biti bolje i bilo je takvih perioda, s tim što su se kod mene uvek u isto vreme javljale i progresije i regresije ali nisam nikada gubila nadu. Za vakcinu sam saznala preko interneta jer sam konstantno istraživala nove načine terapije za moju dijagnozu i rešila da potražim doktora Jakovljevića i da mu pošaljem mejl, nakon toga sam poslala sam tri nalaza i tako došla do doktora u Rusiji.

