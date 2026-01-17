Slušaj vest

Ovo vozilo obezbeđeno je donacijom Ministarstva u vrednosti od 2 miliona i 700 hiljada dinara.

Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da ljudi, kojima je pomoć potrebna, nisu uvek socijalno ugrožene porodice, već i one koje rade, privređuju i koje stvaraju nove vrednosti, ali koje su ostale da žive u nekim krajevima zemlje koji su udaljeniji od same prestonice.

„Našim prisustvom i intenzivnijim aktivnostima možemo da damo još veći doprinos da u ovom mestu porodice ostanu da žive i rade“, naglasila je.

Nakon uručenja ključeva novog vozila, ministar je obišla i nekoliko porodica, samohrane majke, staračka domaćinstva i hranitenjske porodice, odnosno one porodice koje su prema proceni Centra za socijalni rad, trenutno najugroženije, uručila im pakete pomoći i razgovarala sa njima o tome kako može dodatno da im se pomogne.