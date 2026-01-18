Slušaj vest

Iako je zakonom propisano da potrošač mora da dobije tačan kusur, sve veći broj građana Srbije žali se da im se u prodavnicama od velikih trgovačkih lanaca do malih komšijskih radnji računi “zaokružuju” bez pitanja.

Sitni iznosi od jednog, dva ili pet dinara sve češće ostaju u kasama, a potrošači se sve češće bune zbog ovakvih situacija, a poneki se i pitaju da li se u ovakvim slučajevima zaista radi o trenutnoj nestašici kovanica u kasi ili bezborazluku kasira.

"Nemamo sitno, može li ovako?" je rečenica koju potrošači u Srbiji poslednjih meseci sve češće čuju na kasi. Umesto da dobiju tačan kusur, građanima se računi neretko zaokružuju naviše, često bez prethodnog pitanja ili objašnjenja. Iako se radi o iznosima koji deluju beznačajno, potrošačke organizacije upozoravaju da je ovakva praksa protivzakonita i da se, kada se sabere na nivou dana ili meseca, ne radi o zanemarljivim sumama.

Iznosi do 10 dinara

Kasiri zadrže kusur do 10 dinara Foto: Shutterstock

Žalbe stižu iz različitih delova Srbije i odnose se kako na velike trgovinske lance, tako i na male prodavnice, kioske i pekare. Građani navode da se najčešće radi o iznosima do 10 dinara, ali i da se kasiri neretko pozivaju na manjak sitnog novca ili gužvu, ostavljajući potrošače bez mogućnosti da insistiraju na svom pravu.

- Kad čujem ono njihovo "nemam da ti vratim" dođe mi da se u trenutku posvađam, a onda se ugrizem za jezik i ućutim jer je par dinara zanemarljiva cifra, ali svaki dan po pet, deset dinara - nakupi se tu dobar iznos. U marketu gde svakog jutra pazarim nešto za doručak često kasirka ume sama da zaokruži iznos, a i da me ne pita. Kad bi meni falilo par dinara sigurno bi bio problem.

Od svakog po malo nakupi se dobar iznos Foto: Printscreen YouTube

- Ove nedelje sam pazarila neka dva artikla koja su koštala 206 dinara. Nisam imala sitno te sam dala 220. Uzela je bez problema i vratila mi 10 dinara, čak se nije ni izvinila što je zaokružila na 210. Od mene četiri dinara, od drugog pet, deset nakupi se tu dobar iznos na dnevnom nivou - žali nam se čitateljka Kurira koja je uočila ovu "lošu naviku" nekih prodavaca i tvrdi da mnogi kupci ni ne obrate pažnju.

"Ne poštuju kupce"

Često se dešava i da udruženja za zaštitu potrošača dobijaju iste ili slične primedbe.