Tokom nepunih deset dana, Pavelićeve ustaše su u crkvi zaklale 1.764 Srba sa područja Banije, nakon čega je crkva spaljena. Ljuban Jednak bio je među Srbima iz Gline i okolnih sela koji su tog 29. jula 1941. godine zatvoreni u crkvu, gde su izloženi svirepom mučenju i masovnom ubijanju. On je jedini uspeo da preživi ovaj masakr, piše Glas srpske.

Porodica Ljubana Jednaka bila je teško pogođena ustaškim zločinima i pre glinskog pokolja. Kako svedoči njegov unuk Srđan Jednak, pradedu Vasilija ustaše su ubile dvadeset dana pre nego što je Ljuban odveden u crkvu. Njegovu suprugu Stanu i njihovu prvu ćerku, koja se takođe zvala Dušanka, ustaše su odvele u logor u Topuskom, gde je devojčica preminula.

Ljuban Jednak – jedini preživeli masakra u Glini Foto: printscreen/youtube/ Udruženje Jadovno 1941 (Јадовно)

Nakon Drugog svetskog rata, Ljuban Jednak je svedočio pred sudom u Zagrebu na procesu protiv Andrije Artukovića, ministra unutrašnjih poslova NDH. Njegovo svedočenje ostalo je trajno dokumentovan dokaz o monstruoznim ustaškim zločinima nad Srbima.

Čovek velikog srca

I pored svega što je preživeo, Ljuban nikada nije podsticao mržnju. O njegovoj ljudskosti svedoči i porodično sećanje koje je preneo njegov unuk.

- Koliko je imao veliko srce, svedoči događaj uoči ženidbe mog oca Steva sa mamom Zlatom, koja je Hrvatica. Kad mu je tata rekao da će da se ženi, deda Ljuban mu je odgovorio: "Ženi se samo ako joj nikada nećeš prebaciti što je Hrvatica, a ja sigurno neću, jer ona je dobra žena" - ispričao je Srđan Jednak, prenose Novosti.

Sudbina Ljubana Jednaka tragično se ponovo prelomila pola veka kasnije. Tokom hrvatske vojne operacije "Oluja“ u avgustu 1995. godine, zajedno sa oko 250.000 Srba Krajišnika, našao se u izbegličkoj koloni i bio prognan iz svog rodnog kraja.

Patrijarha Pavla je ganula Ljubanova priča Foto: Dado Đilas, Printscreen/Youtube

Samo četiri dana pre nego što će krenuti u egzodus, Ljuban je u Glini primio Orden Svetog Save I reda, koji mu je uručio patrijarh Pavle.

- Tada je patrijarh Pavle pred svima prisutnima mom dedi Ljubanu poljubio ruku - ispričao je njegov unuk Srđan Jednak.

Nepune dve godine kasnije, Ljuban Jednak je preminuo u Beogradu 1997. godine, daleko od svog rodnog kraja.