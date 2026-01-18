Slušaj vest

U Srbiji se sve glasnije govori o novom bezbednosnom fenomenu - udruživanju migrantskih grupa u klanove po etničkoj liniji.

Da li smo svedoci nastanka prve migrantske mafije na ovim prostorima i ko kontroliše njihove rute, za Kurir televiziju, otkrili su Karlo Dulović, stručnjak za bezbednost i terorizam i Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-a u penziji.

Dulović je rekao da migranti dolaze u Srbiju jer je ona takva zemlja koja ne može da proveri njihovo poreklo:

- Ako govorimo o tome šta su emigranti i ko je pokrenuo to stanovništvo u pokretu, ako je u startu bilo tri miliona u pokretu to onda nije slučajno. Moramo da se vratimo unazad i da se zapitamo šta je izazvalo rat, jer nije on izazvao ta migraciona kretanja, ta migraciona kretanja su planirana da idu ka Evropi - rekao je Dulović i dodao:

- Kod nas je problem što smo mi zemlja registracije, ako puste 15 miliona u pokretu, ko će to zaustaviti? Ako uđu u EU, oni dolaze u Srbiju a ona ne može da proveri ni ko su, ni šta su niti odakle su i s obzirom na to da su oni većinom bez dokumenata.

Karlo Dulović, stručnjak za terorizam

Dulović kaže da migranti kreću od Makedonije, Bugarske i Rumunije i idu prema Evropi.

- Postavlja se pitanje ko su ti emigranti jer tvrdim da su većina njih sposobni ljudi i vojno pripremljeni za rat u Ukrajini, za koji se tada nije ni znalo da će biti, da je veliki broj njih završilo u Ukrajini i da će veliki broj njih tek završiti ako dođe do rata sa Rusijom. Setimo se samo agresije kada se Amerika navodno povukla iz Avganistana, a zapravo je ona zvanično napustila i povukla a sve baze prepustila Talibanima.

Srbija kao jedna od ključnih zemalja

Kako je Ćirović Ćira istakao postoje dve grupe migranata: oni koji tragaju za boljim životom i oni koji beže sa ratnog područja.

- Kada govorimo o migrantima, oni su proizvod jedne seobe sa jedne teritorije na drugu pod nekom vrstom prinude. Tu imamo ekonomske migrante koji idu za boljim životom u zemlje EU kao što su Austrija, Nemačka, Švedska i neke zemlje Zapada gde oni misle da im je sve obećano i imamo drugu vrstu migranata koji beže sa ratnog područja, a znamo da u nekoliko zadnjih godina postoje ta ratna područja gde je došlo do jednog velikog dela naroda koji je krenuo u migraciju, odnosno da se sklanja od tih ubistava i razaranja i naša zemlja Srbija se našla kao jedna od ključnih zemalja na toj balkanskoj ruti - rekao je Ćirović i dodao:

Miloje Ćirović Ćira

- Kriminalne grupe uvek prate dešavanja i došlo je vrlo brzo do organizovanja kriminalnih bandi koje su sačinjavali uglavnom Italijani i Marokanci jer su oni još od ranije povezivani u nekim drugim poslovima i oni se vrlo brzo transformišu ako je u opticaju velika suma novca. Bio je udar na našu južnu granicu i oni obično svoje pozicije zauzimaju uz granicu tj. uz severnu i južnu. Prva stvar koju smo morali da uradimo jeste da ih identifikujemo i registrujemo i to je bio jedan veliki izazov za našu zemlju i naše bezbednosne službe i onda dolazi do toga da smo mi osnovali prihvatne centre u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom i evropskim pravom gde smo ostvarili jako dobro saradnju sa Crvenim Krstom i Komesarijatom za izbeglice.

Da li Srbija ima odgovor na organizovane migrantske grupe?

