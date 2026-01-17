Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov zajedno sa predsednikom opštine Dragom Popadićem obišla deponiju „Stanjevine“ gde je uz podršku Ministarstva u toku projekat izgradnje potpornog zida na desnoj obali Lima koji sprovodi Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode

- Deponija „Stanjevine“ se nalazi u plavnoj zoni Lima i zato predstavlja rizik da se prilikom visokog vodostaja deo uruši i da otpad završi u reci. Kako bismo to sprečili započeli smo ovaj projekat za koji Ministarstvo zaštite životne sredine izdvojilo 70 miliona dinara. Očekujem da će radovi biti gotovi na jesen. To je još jedna potreba da ispunjavamo data obećanja – rekla je ministarka Pavkov.

Foto: Z. G.

Ova deponija je ranije predstavljala veliki problem kada naraste reka Lim, jer voda odnse velike količine otpada sa nje. U toku 2021. godine sanirana je uz podršku Ministarstva, a da sigurnost bude veća trenutno se radi potporni zid.

Tokom ove posete ministarka Pavkov je uručila 41 ugovor domaćinstvima u Prijepolju za subvencionisanu zamenu individualnih ložišta, a opštini je dodeljeno na korišćenje 10 kontejnera za potrebe okolnih sela.