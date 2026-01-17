Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov zajedno sa predsednikom opštine Dragom Popadićem obišla deponiju „Stanjevine“ gde je uz podršku Ministarstva u toku projekat izgradnje potpornog zida na desnoj obali Lima koji sprovodi Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode

- Deponija „Stanjevine“ se nalazi u plavnoj zoni Lima i zato predstavlja rizik da se prilikom visokog vodostaja deo uruši i da otpad završi u reci. Kako bismo to sprečili započeli smo ovaj projekat za koji Ministarstvo zaštite životne sredine izdvojilo 70 miliona dinara. Očekujem da će radovi biti gotovi na jesen. To je još jedna potreba da ispunjavamo data obećanja – rekla je ministarka Pavkov.

Foto Ministarstvo ZZS - Ministarka Pavkov i predsednik op. Prijepolje Drago Popadić.jpeg
Foto: Z. G.

Ova deponija je ranije predstavljala veliki problem kada naraste reka Lim, jer voda odnse velike količine otpada sa nje. U toku 2021. godine sanirana je uz podršku Ministarstva, a da sigurnost bude veća trenutno se radi potporni zid.

Tokom ove posete ministarka Pavkov je uručila 41 ugovor domaćinstvima u Prijepolju za subvencionisanu zamenu individualnih ložišta, a opštini je dodeljeno na korišćenje 10 kontejnera za potrebe okolnih sela.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoEFIKASNO SE REŠAVA GORUĆI EKOLOŠKI PROBLEM U PRIJEPOLJU: Na nekadašnjoj deponiji gradi se zaštitni zid, gomila smeća više neće ići u reku Lim (FOTO)
1768484408_prijepolje-sara-pavkov-fotorina2.jpg
SrbijaDEPONIJA "BRST" BIĆE SANIRANA: Posle skoro dve decenije stiže stručna studija
Павков Суботица 6.jpg
DruštvoPredviđene i kazne za nesavesne građane: Video-nadzor na nelegalnim deponijama u okolini Blaca
Screenshot 2025-12-11 183627.png
PlanetaURUŠILA SE DEPONIJA NA FILIPINIMA! Poginule četiri osobe, njih 36 se vode kao nestali!
ifc-serbia-final-edit-0023.jpg