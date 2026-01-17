Slušaj vest

- Zahvalila bih se svim timovima, odgovornim kompanijama i nadležnim ustanovama, na brzim, adekvatnim i odgovornim reakcijama i na pomoći koju su pružili našim građanima u ovoj opštini. Danas ovde ne postoji nijedno domaćinstvo koje koristi agregat za električno snabdevanje. U Majdanpeku zaista žive ljudi visokog stepena empatije i dobrog srca, ljudi koji se udružuju u nevolji i koji pokazuju solidarnost i slogu sa svojim bližnjima - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Podsećamo, ona je ranije danas uručila terensko vozilo koje će na teritoriji opštine biti korišćeno za pristup samačkim i staračkim domaćinstvima u udaljenim krajevima.