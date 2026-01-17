UKINUTA VANREDNA SITUACIJA U MAJDANPEKU: Ministarka Stamenkovski prisustvovala sednici - Brza, adekvatna i odgovorna reakcija (FOTO)
- Zahvalila bih se svim timovima, odgovornim kompanijama i nadležnim ustanovama, na brzim, adekvatnim i odgovornim reakcijama i na pomoći koju su pružili našim građanima u ovoj opštini. Danas ovde ne postoji nijedno domaćinstvo koje koristi agregat za električno snabdevanje. U Majdanpeku zaista žive ljudi visokog stepena empatije i dobrog srca, ljudi koji se udružuju u nevolji i koji pokazuju solidarnost i slogu sa svojim bližnjima - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.
Podsećamo, ona je ranije danas uručila terensko vozilo koje će na teritoriji opštine biti korišćeno za pristup samačkim i staračkim domaćinstvima u udaljenim krajevima.
- Uručila sam ključeve novog terenskog vozila Crvenom krstu u Majdanpeku, kako bi pomoć brže stizala do samačkih i staračkih domaćinstava i porodica koje žive u teško pristupačnim selima. Ovo nije samo vozilo, već poruka da država misli na ljude koji žive i rade daleko od svoje prestonice. Tamo gde su putevi neprohodni, ali su ljudi vredni, snažni i dostojanstveni naša pomoć će uvek biti pružena - naglasila je ona.