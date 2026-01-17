O STRADANJU I PROTERIVANJU SRBA IZ HRVATSKE - gost emisije “Neispričano” je Veljko Džakula
Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život.
Postoje priče koje su godinama gurane u tišinu. Priče o ljudima koji su preko noći ostajali bez kuća, bez komšija, bez prava da se vrate. Priče o kolonama koje su nestajale sa puteva, o selima koja su utihnula, o strahu koji je ostao i kada su se pucnji odavno ugasili. Još jednom govorimo o stradanju i proterivanju Srba iz Hrvatske sa područja Zapadne Slavonije i Baranje — o vremenu u kom su životi lomljeni bez najave, a sudbine precrtavane bez pitanja. Ovo nije priča o brojkama. Ovo je priča o ljudima. Večeras pred kamerama govori čovek koji je sve to gledao iznutra.
Čovek koji je bio svedok događaja koji su prethodili Bljesku.
Gost emisije Neispričano je Veljko Džakula, politički vođa Srba na području Zapadne Slavonije tokom rata u Hrvatskoj i predsednik Izvršnog veća SAO Zapadna Slavonija.
Ne propustite priliku da čujete njegovu priču koja zavređuje pažnju, večeras od 23.00 na Kurir televiziji!