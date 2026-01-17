Postoje priče koje su godinama gurane u tišinu. Priče o ljudima koji su preko noći ostajali bez kuća, bez komšija, bez prava da se vrate. Priče o kolonama koje su nestajale sa puteva, o selima koja su utihnula, o strahu koji je ostao i kada su se pucnji odavno ugasili. Još jednom govorimo o stradanju i proterivanju Srba iz Hrvatske sa područja Zapadne Slavonije i Baranje — o vremenu u kom su životi lomljeni bez najave, a sudbine precrtavane bez pitanja. Ovo nije priča o brojkama. Ovo je priča o ljudima. Večeras pred kamerama govori čovek koji je sve to gledao iznutra.

Čovek koji je bio svedok događaja koji su prethodili Bljesku.