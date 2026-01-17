Slušaj vest

Večeras iznad većeg dela Srbije pretežno vedro. Na severu Vojvodine, jugozapadu i jugu, kao i u delu istočne Srbije, umereno do potpuno oblačno, ponegde i maglovito, saopštio je RHMZ u svojoj poslednjoj najavi.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni. U Beogradu vedro uz slab i umeren jugoistočni vetar.

Sutra (18.01.) ujutro slab i umeren mraz, u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano.
Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -9 do -3 °S, a najviša od 0 do 5 °S, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini hladnije, od -4 do -2 °S.

Niže temperature će usporiti topljenje snežnog pokrivača, ali se i dalje savetuje oprez zbog poledice - zaleđivanja mokrih površina.

U ponedeljak i utorak (19-20.01.) u većem delu pretežno sunčano, dok se niska oblačnost i magla povremeno očekuju na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije.

Od srede (21.01.) malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slabe prolazne padavine, dok se narednog vikenda (24-25.01.), uz oblačnije i malo toplije vreme, kiša očekuje ponegde i u ostalim krajevima, na visokim planinama sneg.

U Vojvodini i Timočkoj Krajini u većini dana temperatura ispod 0 °S (ledeni dani), a u ostalom delu uglavnom u intervalu od 0 do 5 °S.

U Pomoravlju i Podunavlju će do srede (21.01.) duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak i petak (22. i 23.01.) kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period sa košavom.

