Ovih 5 navika vam uništava organizam, a svi ih svakodnevno radimo! Farmaceut razotkrio "zdrave" zablude - tiču se vode, kafe i vežbanja (video)
Farmaceut je na društvenim mrežama otkrio 5 navika koje deluju zdravo, ali zapravo nisu i zbog čega ih treba izbegavate.
Postoje neke stvari koje sve više postaju deo naše svakodnevne rutine, a da ne izazivaju sumnju. Mnogi ljudi ih ponavljaju svaki dan, često od detinjstva, jer se smatraju normalnim i bezopasnim. Takođe su široko rasprostranjene, ali kriju negativne efekte na zdravlje koji se sistematski potcenjuju.
Farmaceut, poznat na društvenim mrežama kao "farmacista_carlo360", objašnjava ovo, upozoravajući na automatske gestove i određena uobičajena ponašanja koja vremenom mogu prouzrokovati više štete nego koristi. Mali izbori, često napravljeni nepromišljeno, na kraju utiču na naše opšte blagostanje, a da toga nismo ni svesni. Njihovo prepoznavanje je, zapravo, prvi korak ka trajnoj promeni i zaštiti vašeg tela.
5 navika koje deluju zdravo, ali nisu, prema rečima farmaceuta
Naime, farmaceut objasnio je da postoji najmanje pet ponašanja koja na papiru deluju ispravno, ali vremenom mogu dovesti do većeg stresa, nadimanja i umora, nego do blagostanja.
Prva stvar koju stručnjak ističe jeste pijenje gazirane vode ceo dan. Svakako hidrira, ali ugljen-dioksid povećava pritisak u želucu i izaziva nadimanje, sporo varenje i refluks kod mnogih ljudi. U redu je s vremena na vreme, ali kao svakodnevnu praksu, rekao je: "Ja bih to izbegavao."
Zatim je nastavio da govori o vežbanju, otkrivajući da to raditi kada ste već umorni samo dovodi do stresa.
Vežbanje je svakako zdravo, ali morate sebi dati dovoljno vremena za oporavak, inače se vaše telo neće poboljšati. Stres i upala svakako nisu znaci fizičke spremnosti.
Još jedna stvar koju farmaceut naglašava je preskakanje obroka radi detoksikacije ili odmora želuca. Deluje kod nekih, ali kod mnogih (većine) samo stvara nervoznu glad, pad energije i sporo varenje koje se pogoršava pri sledećem obroku. Ovo nije univerzalno pravilo, ali je strategija koju svakako treba razumeti.
Četvrta navika je preterivanje sa kafom. Korišćenje kafe kao jedinog rešenja za umor je negativna stvar.
U stvari, ovo piće stimuliše nervni sistem, ali ne stvara energiju.
- Ako ne možete da krenete bez kafe, problem nije nedostatak pića, već nedostatak osnovne energije.
Peta greška je razmišljanje da prirodno automatski znači bezbedno. Čak i biljke i prirodni lekovi, ako se koriste nepravilno ili prečesto, mogu izazvati probleme. Raditi nešto zdravo, u stvari, ne znači nužno davati više, već raditi ono što naše telo zahteva i, pre svega, učiti da razumemo šta ono može da podnese tokom vremena.
Kurir.rs/forumagricolturasociale