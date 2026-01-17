Ministar Stanković obišao školu u Guči: Sve spremno za početak drugog polugodišta 19. januara
Ministar prosvete i član Republičkog štaba za vanredne situacije Dejan Vuk Stanković posetio je danas Osnovnu školu "Akademik Milenko Šušić" u Guči, koja je osnovana 1850. godine, kako bi se uverio da je sve spremno za početak drugog polugodišta 19. januara 2026. u osnovnim i srednjim školama u centralnoj Srbiji.
- Ministarstvo prosvete formiralo je Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škola, školskim upravama i lokalnim samoupravama i pažljivo prati situaciju na terenu u vezi sa vremenskim prilikama na području čitave Srbije. Želeo sam i lično da se uverim kakva je situacija u školama na područjima koje su posebno pogođene vremenskim nepogodama pred planirani početak drugog polugodišta. Izuzetno je važno da budu ispunjeni svi uslovi za bezbedan boravak i rad dece, ali i nastavnog osoblja u školama u aktuelnim vremenskim prilikama, a direktorima svih škola u Srbiji smo uputili dopis tim povodom. U Opštini Lučani još je na snazi vanredna situacija izazvana vremenskim nepogodama, ali je situacija u velikoj meri stabilizovana - kazao je Stanković.
Ministar Stanković održao je sastanak sa Aktivom direktora osnovnih i srednjih škola, a razgovarao je i sa predsednikom Opštine Lučani Milivojem Dolovićem i državnim sekretarom Ministarstva za javna ulaganja Bobanom Birmančevićem. Istakao je spremnost Ministarstva prosvete da pomogne u rešavanju problema i unapredi funkcionisanje obrazovnog sistema u ovom kraju.
Zajedno sa ministrom školu su obišli i pomoćnik ministra Ivan Ćilerdžić i načelnica Školske uprave Čačak Slađana Parezanović.
Kurir.rs