Slušaj vest

Tokom večeri i noći u košavskom području pretežno vedro uz umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni vetar, stoji u najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Na severu Vojvodine, jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije niska oblačnost, ponegde i magla.

U Beogradu vedro uz slab i umeren jugoistočni vetar, najavio je RHMZ.

Temperatura u padu, oprez zbog zaleđivanja

Kako dalje najavljuju, u nedelju (18.01.) ujutro slab i umeren mraz, u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -9 do -3 °C, a najviša od 0 do 5 °C, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini hladnije, od -4 do -2 °C.

Niže temperature će usporiti topljenje snežnog pokrivača, ali se i dalje savetuje oprez zbog poledice – zaleđivanja mokrih površina, najavljuje RHMZ.

Foto: EPA/Ilustracija

U ponedeljak i utorak (19-20.01.) u većem delu pretežno sunčano, dok se niska oblačnost i magla povremeno očekuju na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije.

Od srede (21.01.) malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slabe prolazne padavine, dok se narednog vikenda (24-25.01.), uz oblačnije i malo toplije vreme, kiša očekuje ponegde i u ostalim krajevima, na visokim planinama sneg.

U Vojvodini i Timočkoj Krajini u većini dana temperatura ispod 0 °C (ledeni dani), a u ostalom delu uglavnom u intervalu od 0 do 5 °C.

U Pomoravlju i Podunavlju će do srede (21.01.) duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak i petak (22. i 23.01.) kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period sa košavom, stoji u najavi RHMZ.