Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će sutrašnji, prvi školski dan u drugom polugodištu početi regularno u svim školama na teritoriji Srbije.

- Po svim informacijama kojima mi raspolažemo, a mi smo formirali krizni štab u okviru Ministarstva prosvete koji koordinira rad sa školskim upravama i direktorima škola na teritoriji čitave Srbije, za sada, prvi školski dan će proteći regularno, neće biti prelaska na hibridni model učenja, gde se upotrebljava i online nastava kao neka vrsta zamene za časove koji se organizuju prema modelu lice u lice - rekao je Stanković za RTS.

Dodao je da je u tri opštine trenutno vanredna situacija, ali da đaci i u tim opštinama kreću redovno u škole.

- Hidrometeorološke najave su takve da ćemo možda imati još jedan hladni talas. Ne treba da bude iznenađenje ukoliko se možda neki drugi modeli nastave budu koristili. Ako ne bude električne energije u tim opštinama, neće biti prosto ni mogućnosti da realizujete onlajn nastavu - naveo je Stanković.

On ističe da je najveći broj škola spreman da u roku od nekoliko sati pređe na onlajn nastavu.

Dejan Vuk Stanković o zabrani telefona Foto: Kurir Televizija

- Najveći broj škola već iskustva ima sa tim. Imali smo koronavirus, na žalost i političke razloge za onlajn nastavu. Doduše ne toliko u osnovnim školama, koliko u srednjim, a kasnije i visokoškolskim ustanovama, ali mislim da to je i te kako moguće - rekao je Stanković.

Govoreći o skraćenju časova na 30 minuta, Stanković je kazao da u Ministarstvu o tome otvoreno i glasno razmišljaju.

- Mislim da postoji neka vrsta psihološkog opravdanja. To je da upravo pod uticajem ovih novih tehnologija imate fenomen difuzne pažnje. Vi ne možete da budete fokusirani na jedan predmet, nego prosto vrlo lako krećete sa jednog na drugi sadržaj. To prosto stvara efekat kod dece da vi ne možete da ostanete fokusirani na nekih 45 minuta, koliko maksimum traje koncentracija i kod zrelih ljudi - rekao je ministar prosvete.

Ukazao je da procedura nije laka i da se otvara debata za ovu promenu.