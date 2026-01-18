Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Da li poslednja dešavanja u Crnoj Gori aktuelizuju temu "srpskog sveta"?

• Da li je "duh dijaloga" - tema predstojećeg Davosa - izgubljena bitka i obična fraza?

• Ko poznatoj starleti Anđeli Veštici preti otimanjem stana?

• Šta se krije iza Zvicerovog poziva na prekid rata među klanovima? Čiji je on sada igrač?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Milica Janković danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.