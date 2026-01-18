Društvo
Da li poslednja dešavanja u Crnoj Gori aktuelizuju temu "srpskog sveta"? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
Slušaj vest
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:
• Da li poslednja dešavanja u Crnoj Gori aktuelizuju temu "srpskog sveta"?
• Da li je "duh dijaloga" - tema predstojećeg Davosa - izgubljena bitka i obična fraza?
• Ko poznatoj starleti Anđeli Veštici preti otimanjem stana?
• Šta se krije iza Zvicerovog poziva na prekid rata među klanovima? Čiji je on sada igrač?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Milica Janković danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.