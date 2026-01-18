Slušaj vest

Sa dubokom tugom manastir Ljubostinja obavestio je javnost da je u noći na Krstovdan, u dva sata posle ponoći, prestalo je da kuca srce igumanije Hristine, najstarija u ovoj srpskoj svetinji.

- Noćas na Krstovdan dan u dva sata, prestalo je da kuca srce naše velike igumanije Hristine. Gospod nek sačuva dušu njenu. Polako nas je napustila najstarija igumanija u našoj crkvi. Sa njom se polako završava epoha onih velikih starih igumanija koje su obeležile čitav jedan vek - saopštio je manastir Ljubostinja koji se zahvalio svim dobrim ljudima koji su bdili nad njom u ovim poslednjim danima.

Manastir upućuje zahvalnost svima koji su u njenim poslednjim danima bili uz nju, naročito mitropolitu kruševačkom Davidu, sveštenstvu i sestrinstvu Ljubostinje na brizi i ljubavi.

"Otišla je žena velikog srca uz koju sam odrasla"

Mnogi su, sećajući se na igumaniju Hristinu, ostavili poslednje reči upućene njenom liku i delima koje je za života ostavila.

- Otišla je žena velikog srca uz koju sam odrasla, kao uz svoju majku od trenutka mog rođenja. Teta Hristina hvala ti za sve, za osmehe, za ljubav, za zagrljaje, za mudre reči kojima si mi davala podršku i smernice u nekim mojim teškim trenucima. Hvala ti što si postojala u ovozemaljskom životu. Laka ti zemlja blagosti moja i neka ti Gospod Bog podari rajsko naselje u carstvu nebeskom - stoji u poruci.

Ko je bila igumanija Hristina

Mati Hristina (svetovno Velika Obradović) rođena je 20. decembra 1931. godine u Sedlarima kod Trebinja. Monahinja je postala 1951. godine u Manastiru Ljubostinji, gde je od tadašnjeg episkopa šumadijskog Valerijana dobila monaško ime Hristina.

Posle upokojenja igumanije Varvare 1995. godine, odlukom episkopa Save Vukovića i sestrinstva, izabrana je za igumaniju manastira, na čijem je čelu bila više od trideset godina.

Njen život i služenje obeležili su čitavu epohu duhovnog rada u našoj Crkvi. Mati Hristina ostaje zapamćena kao primer smirenja, vere, požrtvovanosti i tihog služenja Bogu i narodu.

Sahrana će biti obavljena u sredu, nakon Svete Liturgije.