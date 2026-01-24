Slušaj vest

Marija Takić Pešić rođena je 1989. godine u Leskovcu. Već od mladosti pokazivala je izuzetnu posvećenost i ambiciju. Završila je Petu beogradsku gimnaziju, a 2014. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,21. Njena želja za učenjem odvela ju je i u London, gde je završila Pravnu školu poslovnog engleskog jezika, akreditovanu od strane "British Council-a".

Porodična tradicija advokature bila je njen put - pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji Takić u Leskovcu, nastavljajući dugogodišnju praksu svojih predaka. Od 2017. godine radila je kao advokatica, posebno posvećena porodičnom pravu, bračnim sporovima, postupcima nasilja u porodici i ostvarivanju prava na obavezno izdržavanje.

Zoran i Marija Pešić Foto: Printscreen UNA TV

Njenu životnu priču obeležila je i velika ljubav prema kolegi advokatu Zoranu Pešiću. Njihov susret bio je slučajan, ali sudbinski.

- Znali smo se iz nekog viđenja od ranije, ali baš površno. Život je namestio da se mi upoznamo na Zlatiboru, na nekom pravnom savetovanju. Mi smo jednostavno morali biti zajedno, morali smo biti par. Onog trena kad sam ja nju sreo, ja sam znao da je to ljubav mog života. Kad sam je video znao sam da je to ljubav mog života - rekao je za TV Una, u emisiji "To je život", Marijin suprug advokat Zoran Pešić.

Zoran je zaprosio Mariju u Milanu, a njihova veza postala je inspiracija svima koji su ih poznavali.

Njene humanitarne akcije dirnule su Srbiju

Marija je bila poznata po svom velikom srcu i nesebičnoj pomoći drugima. Njene humanitarne akcije od nazivom "Srce sa juga" dirnule su Srbiju. Na Božić 2021. godine, zajedno sa suprugom Zoranom, organizovala je podelu više od 500 paketića deci iz siromašnih i socijalno ugroženih porodica u Nišu i Leskovcu.

A Mariju će zauvek pamtiti i kolege advokati. Oni su joj posthumno dodelili zahvalnicu Advokatske komore u Nišu za savestan i profesionalni odnos prema advokaturi i bavljenje humanitarnim radom.

Zoran Pešić Foto: Printscreen UNA TV

- To je jednostavno neko ko je imao osećaj za svakog, pa čak i protivnike u panici. Bio je 15. februar, dan dece koje se bore sa kancerom, i rekla je da želi da napravi neku akciju, da ima potrebu da obavi akciju. Ja sam je podržao i tako je sve krenulo. Dok sam ja živ, živeće ta akcija. Kad se vidimo za jednu par desetina godina, da imam čime da se pohvalim kad izađem pred nju - ispričao je Zoran Pešić o tome kako je sve počelo.

Deci koja nisu mogla da dođu na podelu, Deda Mraz je dolazio u njihove domove, zahvaljujući Marijinoj pažnji i ljubavi. Ona je deci omogućila da prvi put dožive prazničnu bajku i osmeh na licima koji će pamtiti ceo život.

Najgore vesti

Iako je Marija mnogo volela život i svakodnevno ga ispunjavala radošću, najteža bolest je ušla u njen svet nepozvana i brutalno. Njena snaga i hrabrost odmah su došle do izražaja, ali su svi oko nje shvatili koliko je ovo ozbiljna borba.

Marija je primljena na operaciju, a ni u tim trenucima dok je ležala u bolnici njena vedrina i pozitivan duh nisu nestali. Njena kuma Valerija prisetila se Marijinih trenutaka iz bolnice.

- Ja sam bila u bolnici, mi smo se videle. Odnela sam joj jednu malu orhideju. Ona se tamo, dok je čekala operaciju, združila zapravo sa suprugom glumca Bate Živojinovića. Ona je pričala koliko je ta žena dosta starija od nje bila pozitivna, da će ozdraviti. I tako nekako smo mi gledali na to. Nadali smo se da će to biti dobro.

Foto: Printscreen/Twitter

Zoran se prisetio i njene prve reakcije kada joj je dijagnostikovan kancer, a koja je pokazala koliko je bila odlučna i hrabra: "Ajmo da ga sredimo. To je ništa".

Borba koja je počela šest meseci nakon venčanja je trajala godinu i po dana, ali Marija je u svakom trenutku bila simbol snage i dostojanstva.

"Njena sudbina je bila da rodi dete"

Za Mariju Takić Pešić u trenutku najveće borbe život je imao jasnu svrhu - da postane majka, i da Zoranu ostavi večnu ljubav u biću koje sjedinjuje njih dvoje. Trka sa životom nije je sprečila da ispuni misiju, uprkos svim prognozama lekara.

- Kao da je njena sudbina bila da rodi dete i da ode, da joj je život produžen da bi se ostvarila kao majka - prisetio se Zoran.

Zoran Pešić Foto: Printscreen UNA TV

Čak i nakon brojnih terapija i upozorenja da nikada neće moći da rodi, Marija je odlučila da veruje u život i u svoju snagu - ostala je u drugom stanju iz prve i posle svih terapija i posle svih reči lekara da ona nikad neće moći da rodi. Iako je njena želja bila da rodi dečaka, kako je ispričao Zoran, intuicija i srce su je vodili ka devojčici - njenoj Lari. Pripremala je sobu, sređivala svaki detalj i živela svaki trenutak s ljubavlju i nadom.

- Ona je više puta naglasila - "da ti rodim dete i da idem". A sve je govorilo da će roditi devojčicu. Ona je sređivala sobu, pre nego da ostane u drugom stanju, sređivala sobu za devojčicu. A govorila je - želim da rodim dečaka iz nekog njenog ugla, nekog njenog hira. A u duši je želela da rodi devojčicu. I ostavila je devojčicu.

"Nije se plašila smrti"

Marija je do poslednjeg trenutka bila posvećena svima oko sebe. Suprug Zoran je opisao kako je doživljavao Mariju sve to vreme: "Od početka do kraja je bila najhrabrija osoba koja sam ja ikad u životu video. Osoba koja se nije plašila smrti ni u momentu smrti".

- Postao sam svestan da će umreti tek par nedelja pre smrti. Nisam tužan, najmanje. Ja sam srećan čovek što sam je imao šest godina života. To je njena sudbina. Marija ne bi volela da ja budem tužan.

Mariji Takić Pešić Foto: Printscreen UNA TV

Njena poslednja poruka ljudima bila je jednostavna, ali duboka: "Stalno nam je govorila, živite, svaki dan kao da vam je poslednji, nemojte oko gluposti da se nervirate, ako vam se danas pravi torta, pravite, nemojte za sutra, nema smisla", rekle su prijateljice.

Marija je umrla u oktobru 2022. godine, ostavljajući za sobom ćerku Laru, supruga Zorana, roditelje, brata i mnoge prijatelje i kolege. Njeno humanitarno nasleđe nastavlja da živi kroz Zorana i akcije koje on i dalje organizuje. Njena hrabrost, ljubav i posvećenost pravu i ljudima ostaju večna inspiracija.

- Hvala Gospodu Bogu i hvala životu koji je meni nju namestio i doneo je u moj život - zaključio je za Unu suprug Zoran.

