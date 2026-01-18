Slušaj vest

Treći ponedeljak u januaru već godinama nosi nezvaničnu titulu najdepresivnijeg dana u godini i poznat je kao Blue Monday (Plavi ponedeljak). Stručnjaci navode da se upravo tada najviše osećaju posledice duge zime, praznična euforija je prošla, bankovni računi su često ispražnjeni zbog decembarskih troškova, a do sledeće plate ima još dosta vremena.

Prvi „najdepresivniji dan u godini“ obeležen je 24. januara 2005. godine, a koncept je osmislio psiholog Klif Arnal sa Univerziteta u Kardifu. On je, prema sopstvenim tvrdnjama, matematičkom formulom izračunao zašto je baš treći ponedeljak u januaru najteži za raspoloženje ljudi. Međutim, ubrzo su se pojavile optužbe da su rezultati zapravo deo plaćene PR kampanje, te da je čitava priča o Blue Monday-u marketinški trik. Univerzitet se kasnije ogradio od Arnala, ali deo stručne javnosti i dalje smatra da njegova teorija ima osnova.

Razlozi za loše raspoloženje u januaru, kažu psiholozi, prilično su jasni. Decembar je mesec druženja, slavlja, porodičnih okupljanja, poklona, bogate trpeze, ali i putovanja i godišnjih odmora. Tu je i doček Nove godine, za koji mnogi izdvajaju ozbiljne sume novca. Iako sve to donosi radost krajem godine, posledice se osećaju već u januaru - novčanik je tanji, neki ulaze i u dugove, ponovo počinju fakultetska predavanja i približavaju se ispitni rokovi, dok se na poslu gomilaju obaveze i sastanci kojih je tokom praznika bilo manje.

Najdepresivniji dan je poznat i kao Blue monday Foto: Shutterstock

Dodatni pritisak stvaraju i novogodišnje odluke. Mnogi ih donesu s velikim entuzijazmom 1. januara, ali već sredinom meseca shvate da se još nisu pokrenuli ili da su od planova već odustali, što može dodatno da utiče na osećaj nezadovoljstva i krivice.

Najsrećniji dan

Ipak, sam Arnal je pre nekoliko godina za britanski „The Independent“ istakao da mu namera nikada nije bila da treći ponedeljak u januaru oboji negativno, već da podstakne ljude da se pokrenu i donesu važne životne odluke.