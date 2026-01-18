Slušaj vest



Majka drhti i jeca na zadnjem sedištu auta, krv je oko nje, a u rukama, dole među nogama, drži tek rođeno dete s pupčanom vrpcom, koje i ne plače! Prava drama odigrala se u noći između subote i nedelje četiri sata posle ponoći ispred KBC "Bežanijska kosa", beogradske bolnice koja nema ni ginekologiju, ni porodilište. I najvažnije je da je kraj srećan - spasena su dva života - tek rođena devojčica i mlada mama kojoj je ovo treće dete.

Oko četiri sata posle ponoći, taman kad je prošla gužva, sirena je sve digla na noge u hitnom prijemu "Bežanije". Iz auta je istrčao muškarac vičući: "Žena se porađa! Žena se porađa!"

- Pritrčala sam, otvorila zadnja vrata auta - mlada žena sedi, a dole među nogama je beba. Nekako je drži, sva drhti, plače. Okolo krv, ne previše, ali je ima. Baš potresna scena. Beba nije ni plakala. Uzela sam je, podigla, okrenula glavicom nadole, nekoliko puta je lagano udarila po leđima i zaplakala je! Nije, srećom, bila ni pomodrela. Tad sam primetila da je devojčica - priča za Kurir dr Tajana Hajder, specijalista urgentne medicine.

1/6 Vidi galeriju KBC "Bežanijska kosa" u Beogradu Foto: RMC42/Shutterstock, Privatna Arhiva, Ana Paunković

Odmah su, kaže, pritrčali i njeni tehničari i doktorka s hirurgije Miona Mitrović, sestre Irena, Mira, Ana, Valentina, mlađi lekari, svi iz hitnih ambulanti...

- Presekla sam pupčanu vrpcu uz pomoć mojih sestara. To je jako skučen prostor, svaka ruka dobro dođe. Prineli su mi i peane kojima sam klemovala pupčanu vrpcu, sterilne gaze, tople ćebiće, sve. Dugo sam radila u Hitnoj pomoći, imali smo porođaje na terenu, pa mi nije baš skroz strano, ali zaista je stresno. I ovo mi je bio prvi put da presecam vrpcu. A mi, na sve to, nemamo porodilište. Zaista je stresno kad vam tako dovezu bebu i još sve radite u kolima, potpuno neuslovno. Sve se vrlo brzo odigralo, nije bilo prostora za iznošenje dok osnovno ne zbrinemo - kazuje dr Hajder.

Uvili su bebu u sterilnu gazu, pa je umotali u ćebe, kao i mamu, i izneli ih u hitan prijem. Tu ide obrada.

- Bebu smo aspirirali da može lepo da diše, imala je dosta sekreta. Malo smo je obrisali, po njoj je bio onaj kao sirasti sloj, uvili je u gazu i neko braon ćebence. Mama je imala nizak pritisak, dali smo joj infuziju kroz dve venske linije, kako bi nadoknadila tečnost. Zaista je bila hladna, ledena - govori doktorka i dodaje:

- Čak je odmah, još kod auta, sišla i naša anestezija ako, ne daj bože, zatreba da se beba intubira. Srećom, za tim nije bilo potrebe, sama je disala.

Dok se u autu odigravala drama, Hitna pomoć je u "Bežaniju" dovezla teškog pacijenta. I to će ovu priču olakšati.

- Stiže baš težak pacijent s plućnim edemom. Kolege iz hitnog prijema ga prihvataju, a sanitet ostaje nama da pomogne. I taj sanitet je neka sreća. Snašli bismo se i da ga nije bilo, ali je bilo mnogo bolje što se tu stvorio. Kolege iz Hitne pomoći odmah su pomogle, prihvatile su i bebu, majku i mene i pod rotacijama za manje od pet minuta bili smo u KBC "Zemun".

- Beba je bila sjajna u sanitetu - plakala sve vreme i mlatarala ručicama, što mi je baš bilo važno i ulivalo mi snagu da će sve biti u redu. Dok sam posmatrala ručice, jer mi je najvažnije bilo da vidim da je aktivna i da plače, što pokazuje da bi trebalo da je sve u redu, primetila sam da ima i duge nokte. Ima kosicu i onako punašna je, odavala je utisak da će biti zdrava i žilava bebica - sad već uz osmeh priča doktorka, pa dodaje:

- A majka je sve vreme bila u stanju šoka, videlo se da joj nije bilo ni do čega. Samo je kratko odgovarala na naše: "Da li ste dobro? Da li ste s nama? Da li ste tu?", jer bila je i hipotenzična, imala je taj nizak pritisak, i baš, baš hladna.

Prof. dr Marija Zdravković Foto: Promo

Prof. dr Marija Zdravković Ponosna na svoje lekare i sestre, radosna što nam je beba došla na veliki praznik Prof. dr Marija Zdravković, direktorka KBC "Bežanijska kosa", zadovoljna je što se sve dobro završilo. - Kolege iz KBC "Zemun" rekle su mi da su i majka i beba dobro i svi smo presrećni zbog toga. Izuzetno sam ponosna na svoje lekare i sestre, još jednom su pokazali da mogu da odgovore svim izazovima. Oni su samo još jedan primer i pokazatelj toga da srpsko zdravstvo može da odgovori na sve. Naša država ima izuzetne lekare, sestre i tehničare, stručne i posvećene. A posebno se radujemo što je "naša" beba, iako nemamo ginekologiju, a samim tim ni porodilište, došla na veliki praznik - Krstovdan, i verujemo da će se tek mnogo lepog desiti za KBC "Bežanijska kosa" - kaže za Kurir prof. Zdravković.

U onom haosu uspela je da spazi da je registracija na vozilu bila sa Uba, muškarca je primetila kad je vikao, i to je praktično sve što zna.

- Jedino što znam jeste da je to ženi treće dete po redu. Stvarno nisam imala vremena za neku drugu komunikaciju van one koja mi je bila neophodna da mi dete bude živo i da plače i da mi majka bude dobro. Ne znam ni koliko je to sve trajalo u autu pre nego što su stigli kod nas, ni odakle su krenuli, ni ko je muškarac, da li je on otac. Videla sam ga u prvi mah, potom ga nisam ni primećivala, imala sam druge brige - ističe dr Hajder i dodaje: