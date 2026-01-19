Slušaj vest

Bogojavljenje se obeležava danas, 19. januara, kao jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

Prema predanju u bogojavljenskoj noći se otvorilo nebo i Sveti Duh je sišao u obliku goluba na Isusa Hrista. U narodu se praznikom Bogojavljenje završavaju nekršteni dani (12 dana posle Božića) kada nema krštavanja jer Isus Hrist još nije bio kršten.

Ovaj praznik prati i pozdrav „Bog se javi“, koji se otpozdravlja sa „Vaistinu se javi“. Takođe se na ovaj dan nikad se ne posti, bez obzira na to u koji dan praznik padne.

Mnogi narodni običaji vezuju se kako za sam praznik, tako i za noć uoči Bogojavljenja.

Foto: AP

Otvara se nebo – zamislite želju

Dan kada je, po predanju, božji glas objavio da je Isus njegov sin – Bogojavljenje, biće uslišene sve želje. Na bogojavljensko veče, kaže predanje, otvaraju se nebesa – treba jasno zamisliti želju i tačno u ponoć izaći i pogledati u nebo. Kažu stari, da samo retki imaju privilegiju da ugledaju Boga u prvim minutima novog dana, ali svi treba da zamisle po jednu želju – ako je iskrena ispuniće se.

Umivanje svetom vodicom

Brojni vernici na Bogojavljenje idu u crkvu po vodicu kojom će se ukućani posle umiti, ali da bi osveštana voda zaista bila delotvorna, pre i posle uzimanja vode potrebno je izgovoriti određene molitve. Osveštana vodica se i čuva kao čudotvorna sveta dragocenost – njom se prska kuća radi zaštite od nečistih sila, pije se tokom cele godine radi isceljenja i zaštite od svih bolesti, očišćenja od zlih strasti i radi oproštaja grehova, očišćenja duše i tela.

Bogojavljensku vodicu piju i trudnice da bi se „otvorile kao nebo na Bogojavljenje,“ pa da se lako porode.

Običaj je i da na dan Bogojavljenja ne treba ništa u kući raditi, prati veš, a tkanje obavezno izostaviti. Ne smeju se imati zle misli, želeti ili činiti drugome zlo. Na ovaj dan nije obavezno postiti.

Plivanje za Časni krst

Ritualno kupanje u reci takođe je običaj od davnina – za Bogojavljenje se u reku baca Časni krst, a mladi, zdravi ljudi se takmiče da do njega doplivaju prvi. Krst bi trebalo da bude napravljen od zaleđene prošlogodišnje bogojavljanske vodice, a onom ko prvi dopliva do njega, donosi sreću tokom cele godine.

Foto: RINA

Ogledalce pod jastuk

Poznat je običaj da neudate devojke stave ogledalce pod jastuk na Krstovdan, 18. januara uveče jer se veruje da će uoči Bogojavljenja sanjati muškarca za koga će se udati. Postojalo je verovanje i da će mlade devojke na bogojavljensku noć na nebu ugledati lik onoga za koga će se udati.

Postoji još jedan devojački običaj koji nalaže da na dan Bogojavljenja devojke od testa naprave četiri loptice. U tri treba da stave po papirić sa imenom svoje simpatije, a jedan ostavljaju prazan. Te loptice se potom stavljaju u ključalu vodu, i ona koja prva izbije na površinu je prava ljubav devojke. Ukoliko na površinu ispliva prazna loptica, znači da devojka još uvijek nije upoznala onog koji joj je suđen.

Nekada su mlade devojke na bogojavljensko jutro odlazile na netaknuti izvor, bacale po koje zrno pšenice i kukuruza u njega, izgovarajući: „Kako ide voda, tako da ide i berićet u naše njive“. Zatim bi zahvatile vodu i odnosile je do kućnog praga gde su ih čekali ostali ukućani. U nekim delovima Srbije je postojao običaj da se ovako zahvaćena Bogojavljenska voda daje ostalim ukućanima da piju preko sekire, kako bi se izbegle svađe među njima tokom naredne godine.

Koji vetar duva – takva će godina biti