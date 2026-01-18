Slušaj vest

Danas je zimski Krstovdan, dan koji se slavi uoči Bogojavljenja. Takođe, danas je prvi dan posle Božića kada pravoslavni vernici poste.

Zato je u srpskom narodu ostala izreka: "Ko se krstom krsti, taj Krstovdan posti".

Kada se zamišlja želja na Bogojavljenje

Veruje se da se u ponoć otvaraju nebesa i da se svaka želja može ispuniti. Zbog toga, prema predanju, tačno u ponoć treba pogledati u nebo i zamisliti želju. Želja mora biti jasna.

Bogojavljanje je praznik ustanovljen u spomen na Hristovo krštenje na reci Jordan. Kada je napunio 30 godina, Isus je došao na reku Jordan kako bi ga krstio sveti Jovan Preteča, koji je pripremao ljude za dolazak Mesijin i krštavao one koji su se pokajali na obalama Jordana.

Pri Isusovom krštenju, Bog se javio tri puta. Taj trenutak predstavlja objavljivanje Bogočoveka i uvođenje Isusa Hrista u mesijansku misiju. Ovaj događaj slavi se kao Bogojavljenje.

Foto: Printscreen

Bogojavljenska vodica

Na Bogojavljenje se u svim hramovima i crkvama osvećuje vodica, koju vernici uzimaju za svoj dom. Veruje se da ova voda ima lekovitu i isceliteljsku moć, zato se uvek drži u kući pored ikone.

Samo na dan Bogojavljenja ovom vodom može se poprskati svaki kutak kuće.

Bogojavljenska prognoza vremena

I za ovaj dan su vezana mnoga verovanja o prognozi vremena. Smatra se da, ukoliko duva severni vetar, biće zdrava godina, a ukoliko duva "južnjak", godina će biti puna bolesti.

Rodna godina će biti ako bude oblačno ili pada sneg. Vedro vreme, veruje se, predskazuje sušno leto.