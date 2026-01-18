Slušaj vest

Patrijarh Porfirije služio je danas svetu Liturgiju u crkvi Svetog proroka Ilije u Mirijevu, na dan kada Crkva slavi Krstovdan kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili veru, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Patrijarh je podsetio na veličinu i značaj čudesnih praznika Krstovdana i Bogojavljenja, naglasivši ''da je naš Bog jedan, ali je i zajednica tri ličnosti''.

''U Gospodu je početak i kraj. Zato nam i današnje začalo, koji smo čuli na Liturgiji, kazuje početak Jevanđelja Gospoda Isusa Hrista, a zapravo to je uvod u svedočenje Svetog Jovana Krstitelja koji je došao da pripremi put i staze nama ljudima, da nam ukaže na to da je Gospod Isus Hristos sadržaj Jevanđelja, da je On samo Jevanđelje, da je On blaga vest, da On dolazi da u Njemu spoznamo istinu o Bogu kao Jednom i Trojici, ali i istinu o tome da je čovek ikona Božja, da je čovek autentičan, potpun, zdrav i celovit samo onda kada realizuje cilj svog postojanja - kada je u neraskidivoj zajednici sa Bogom'', rekao je Porfirije.

On je naveo da život hrišćana ne može biti ustrojen ''po pravilima koja su izvan nas, po ideološkim parametrima'', nego treba da bude život u Hristu.

''I otuda zapovesti, kao reč Hristova, niti su naredbe, niti su nešto što nas vezuje i sputava tako što nam se nameće kao nama strano i nešto izvan nas, nego je to novi život, život koji podrazumeva ono na šta poziva Sveti Jovan Krstitelj, a to je preobražaj, preumljenje i uzrastanje iz vrline u vrlinu. To je život koji podrazumeva da je svako sada bolje od onog juče i svako sutra bolje od onog danas'', dodao je on.