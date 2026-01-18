Slušaj vest

Javno preduzeće "Putevi Srbije" (JPPS) apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju ledeni dani sa temperaturom ispod nule.

Na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije se očekuju niska oblačnost i magla.

Apel za vozače

- Apelujemo na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu - navodi se u saopštenju.

Kako ističu "Putevi Srbije", sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja, prenose Novosti pisanje Tanjuga.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji "Putevi Srbije" na linku.

Kurir.rs/Novosti

Ne propustiteSrbijaPRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA TOKOM VEČERI: Svi putevi prohodni, snega ima samo u planinskim predelima, a evo šta se dešava na granicama
Gužva na granici
DruštvoPutevi Srbije izdali hitno saopštenje za sve vozače: Upozoravaju na maglu, poledicu i zadržavanja na graničnim prelazima
gužva ,saobraćaj, noć
DruštvoKAMIONI ČEKAJU OD 2 DO 4 SATA NA PRELAZIMA: Oglasio se AMSS, evo kakvo je stanje na granicama tokom večeri
Gužva na granici
DruštvoMUP NAJAVIO POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA ZBOG POVEĆANOG BROJA NESREĆA: Apel vozačima da prilagode brzinu, koriste zimsku opremu i poštuju propise
Saobraćajni policajac