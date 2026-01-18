Slušaj vest

I narednih dana vedro i hladno vreme, a najhladnije biće u ponedeljak.

Jutarnja temperatura narednih dan biće od -12 do -4, lokalno i niže.

Maksimalna temperatura u ponedeljak od -4 na severu Vojvodine i na istoku Srbije do 2 stepena na jugu Srbije, a u Beogradu nakon jutarnjih -7, tokom dana -1°C. Dakle, u većini predela u ponedeljak ledeni dan.

Iako će jutra i dalje biti ledena, već od utorka tokom dana toplije. Temperatura će tokom dana biti od 0 do 6, a ledeno do -4°C i dalje na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negitinskoj Krajini.

Sve do srede će duvati košava, a jak jugoistočni vetar dodatno će povećavati subjektivni osećaj hladnoće.

Već od srede vazdušni pritisak u osetnije padu, a prema kraju sedmice biće sve toplije. Naredni vikend doneće uticaj ciklona sa Mediterana, pa se očekuju i padavine, uglavnom kiša, s obzirom na to da će maksimalna temperatura biti do 12 stepeni. Čak će i jutarnje temperatur biti ponegde u plusu.

U četvrtak i petak bez jakog vetra, a vikend bi ponovo doneo jak jugoistočni vetar, ali ovog puta košava bi bila toplog karaktera i donela bi značajnije otopljenje.

Prema trenutnim prognozama, do 27. januara zadržalo bi se natprosečno toplo vreme.

Nakon 28. januara usledila bi promena vremena sa snegom, a sam kraj januara (30-31. januar) mogao bi doneti Srbiji ledeno zahlađenje iz Sibira i temperature u dubljem minusu.

Dakle, nakon osetnijeg otopljenja koje nas očekuje prema kraju sledeće sedmice, sam kraj januara i početak februara mogao bi doneti Srbiji pravo zimsko i ledeno vreme.

