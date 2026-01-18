Slušaj vest

- Kao predsednik Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, imam zadovoljstvo da obavestim javnost da će prvi put ove godine Bitka za Paštrik biti uvrštena u kalendar državnih događaja i obeležena na državnom nivou.

Ovim činom država jasno pokazuje da poštuje i čuva sećanje na heroje koji su branili otadžbinu, kao i da neguje kulturu pamćenja i odgovornost prema sopstvenoj istoriji.

Bitka za Paštrik zauzima značajno mesto u novijoj srpskoj istoriji i zaslužuje da bude deo zvaničnog državnog obeležavanja, u čast svih koji su u njoj učestvovali i dali nemerljiv doprinos odbrani Srbije - saopštila je Milica Đurđević Stamenkovski.

