- Kao predsednik Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, imam zadovoljstvo da obavestim javnost da će prvi put ove godine Bitka za Paštrik biti uvrštena u kalendar državnih događaja i obeležena na državnom nivou.

Ovim činom država jasno pokazuje da poštuje i čuva sećanje na heroje koji su branili otadžbinu, kao i da neguje kulturu pamćenja i odgovornost prema sopstvenoj istoriji.