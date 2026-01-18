Slušaj vest

Reditelj i vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić umro je danas tokom večeri u Beogradu.

Inače, nekoliko puta zaredom suđenje reditelju i vlasniku škole glume odloženo je zbog njegovog zdravstvenog stanja, s obzirom na to da je u vreme zakazanog ročišta imao zakazane hemioterapije, jer je bolovao od karcinoma.

U Višem sudu u Beogradu je u junu prošle godine odloženo ročište zbog izostanka Aleksića, odnosno zbog njegovog zdravstvenog stanja, a tom prilikom je njegov advokat Jakovljević rekao da njegov branjenik nije bio u stanju da prisustvuje iz razloga što se, kako je tada otkrio, Aleksić nalazio u polusvesnom stanju kao i da je bio apsolutno nepokretan.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

- Ubrzo su se policiji i tužilaštvu javile i druge devojke - podseća izvor.

Aleksić je inače ranije tokom iznošenja odbrane sve vreme negirao navode optužnice.

- Ovo je projekat! Milena Radulović je prijavila slučaj tako što je uz prijavu dobrovoljno dala dva dokaza, tačnije izveštaja psihologa i psihijatra i tužilaštvo je to uzelo u obzir. Isti početak iskaza imaju svih sedam devojaka i sve su ćutale do prijave. Neverovatno - rekao je Aleksić u sudnici ranije u kojoj je poslednji put prisustvovao krajem decembra prošle godine.