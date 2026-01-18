Slušaj vest

Reditelj i vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić koji jepreminuo večeras u Beogradu. optužen je bio za krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

Kako je govorila tada Milena Radulović, šest godina je pohađala njegovu školu glume kada je i silovao.

- Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - rekla je tada Milena.

Insistirala je na tome da "ovo nije samo moja priča" i da "ovo nije moja reč protiv njegove", već je tvrdila da je u pitanju sistem zlostavljanja devojčica koji je Aleksić temeljno gradio decenijama.

U školu Mike Aleksića deca su se upisivala od pete ili šeste, a najkasnije sa 13 godina.

Milena Radulović je deo grupe postala sa 11 godina, a u grupama je bilo od 25 do 30 polaznika.

Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra deca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, devojčice su dolazile u suknjama, dečaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: „Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode”. Postojala su jasna pravila - ispričala je tada Milena Radulović za Blic.

Audicije za prijem dece su bile masovne. Prijavljivalo se po nekoliko stotina mališana, u zavisnosti od generacija, a Aleksić je birao sedam-osam najdarovitijih.

Odmah po prijemu, Miroslav bi razgovarao s roditeljima, informisao ih o ceni, časovima, kodeksu oblačenja i naglašavao jednu bitnu stvar: da je to prvi i poslednji put da se s njima viđa. Objašnjavao je da i najmlađi polaznici mogu da se popnu do drugog sprata i sami donesu novac za školarinu.

Govorio je da su deca mali ljudi, a nama je prijalo kad čujemo: "Vi ste samostalni, ovo je nešto samo vaše." Poništavao je roditelje i njihovu ulogu, ali tada nam to nije delovalo sporno - rekla je Milena.

Milena Radulović tvrdila da je iz takvog sveta, strogog i ustrojenog, ali ipak sigurnog, preko noći prešla u pakao seksualnog zlostavljanja kada ju je, kako kaže, Mika Aleksić prvi put silovao početkom novembra 2012. godine.

Do tog trenutka nisam pomislila da je takvo nešto uopšte moguće. Nisam ga poznavala takvog i u tom periodu bila sam ubeđena da sam jedina i sama. Bio je to šok. Slom! To je za mene bila druga porodica. Zaista! - tvrdila je Milena Radulović.

Mika je vodio računa da se to (seksualno zlostavljanje, prim. nov.) dogodi u toku časa, ali u sobi pored one u kojoj su bili ostali učenici, ili u periodu kada se zbog prijemnog na FDU intenzivira rad. Nije ostavljao prostor da neko posumnja da se tu dešava nešto toliko užasno - ispričala je glumica 2021.

Sve je pažljivo isplanirao. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Osim toga što vam se sve to dešava, uvek je tu bio i strašan osećaj da je tu, u blizini, gomila druge dece - kaže Milena Radulović.

Rekla je i da "kad god bi neka od devojaka pružila verbalni ili fizički otpor, nailazila je na upotrebu sile ili ignorisanje".