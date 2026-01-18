Slušaj vest

Tokom večeri i noći pretežno vedro, u košavskom području i vetrovito uz umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni vetar, najavio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije niska oblačnost, ponegde i magla.

U Beogradu vedro uz slab i umeren jugoistočni vetar, najavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

Kako stoji u najavi RHMZ, sutra (19.01.) ujutro umeren, lokalno i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano, na istoku, kao i ponegde na jugozapadu magla ili niska oblačnost, koja će se, posebno u Timočkoj Krajini, zadržati duže tokom dana. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -11 do -6 °C, a najviša od -3 do 3 °C.

U utorak (20.01.) u većem delu pretežno sunčano, dok se magla ili niska oblačnost povremeno očekuju na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije, piše u najavi.

Kako dalje stoji u najavi RHMZ, od srede malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slabe prolazne padavine, a od četvrtka slabe padavine se očekuju ponegde i u nižim predelima.

Na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini do srede temperatura ispod 0 °C (ledeni dani), a u ostalom delu uglavnom u intervalu od 0 do 4 °C, na jugoistoku Srbije do 6 °C. Od četvrtka toplije, najavljuje RHMZ.

U Pomoravlju i Podunavlju će do srede (21.01.) duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak i petak (22. i 23.01.) kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period sa košavom, najavio je RHMZ.