Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Bogojavljenje. Tog dana proslavlja se uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan i javljanje Boga u obliku goluba i glasa: „Ovo je Sin moj i Njega poslušajte“.

Kurir je za sve čitaoce spremio POKLON – ikonu Bogojavljenje sa zlatotiskom i molitvom.

Na Bogojavljenje se završavaju nekršteni dani. U svim crkvama i hramovima osvećuje se voda. To je svečani obred kojem, skoro redovno, prisustvuje mnoštvo naroda, koji osvećenu vodu nosi svojim domovima, jer se ta sveta vodica –bogojavljenska – čuva u svakom domu preko cele godine kao velika svetinja, a koristi se samo u velikoj nuždi (bolest, uznemiravanje od strane zlih duhova).