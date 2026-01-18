Slušaj vest

Biljana Mašić oglasila se nakon smrti svog muža Miroslava Mike Aleksića.

Kako je rekla, do kraja je verovala da će se izboriti.

- Jako mi je teško, danas je preminuo u popodnevnim satima. Još ne znamo kada će biti sahrana zbog administrativnih stvari koje me čekaju. Bio je jako loše, ali smo svi verovali - istakla je profesorka glume na Fakultetu dramskih umetnosti.

Inače, Aleksić je preminuo od raka debelog creva.

Aleksićevo zdravstveno stanje poslednjih meseci bilo je ozbiljno narušeno, a bolest je, uprkos lečenju, uzela maha.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

Ubrzo su se policiji i tužilaštvu javile i druge devojke - podseća izvor.

Aleksić je inače ranije tokom iznošenja odbrane sve vreme negirao navode optužnice i ni jednog momenta nije pokazao ni trunku kajanja.

Ovo je projekat! Milena Radulović je prijavila slučaj tako što je uz prijavu dobrovoljno dala dva dokaza, tačnije izveštaja psihologa i psihijatra i tužilaštvo je to uzelo u obzir. Isti početak iskaza imaju svih sedam devojaka i sve su ćutale do prijave. Neverovatno - rekao je Aleksić u sudnici ranije u kojoj je poslednji put prisustvovao krajem decembra prošle godine.

Aleksić je proveo nešto više od godinu dana u pritvoru, a u martu 2022. godine je pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Kurir.rs/Telegraf

