Na Krstovdan, na Gradskom bazenu „Pinki” u Sremskoj Mitrovici, održano je peto plivanje za Časni krst učenika osnovnih i srednjih škola, koje je okupilo rekordan broj učesnika – čak 150 đaka koji pohađaju veronauku.

Manifestaciju je organizovao Odbor za versku nastavu Eparhije sremske, uz podršku Grada Sremska Mitrovica, a zbog bezbednosti i zimskih uslova, plivanje je i ove godine organizovano na zatvorenom bazenu, kako bi i maloletni učesnici mogli da učestvuju u ovom tradicionalnom događaju.

Veliko interesovanje mladih potvrđuje da pravoslavna tradicija i običaji i dalje imaju snažno mesto među đacima, koji su u velikom broju pokazali spremnost da učestvuju u simboličnom podvigu plivanja za Časni krst.

Više od 150 đaka plivalo za Časni krst na bazenu u Sremskoj Mitrovici

O značaju ove manifestacije govorio je i sveštenik Stefan Nedić, koji je istakao da ovaj događaj ima pre svega duhovni karakter.

– Ovo je dan koji stvori Gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. Nema lepše sinergije nego kada su Crkva i svetovne institucije zajedno na zadatku – na ozdravljenju i duhovnom i telesnom naše dece. Okupili smo se da obeležimo veliki praznik Bogojavljenja, iako se sabor održava na Krstovdan, jer je povod isti, samo se praznik zbog značaja obeležava u dva dana – rekao je Nedić.

On je naveo da je zbog velikog broja učesnika organizacija prilagođena uzrastu đaka, uz pomoć stručnjaka iz Sportskog saveza Grada Sremska Mitrovica.

– Učenici plivaju po uzrasnim grupama, od najmlađih do srednjoškolaca. Sve je potpuno regularno, ali važno je naglasiti da ovo nije takmičenje. Ovo je sabor, u kojem je najvažnija duhovna dimenzija i osvećenje duše – naglasio je Nedić.

Prema njegovim rečima, deca kroz ovakve manifestacije u svoje porodice i okruženje nose pozitivnu energiju, veru i prave vrednosti, koje su danas posebno potrebne društvu.

Na kraju, Nedić se zahvalio Gradu Sremska Mitrovica, Sportskom savezu, generalnom sekretaru Nikoli Budošanu, kao i u znak sećanja na pokojnog Nemanju Crnića, jednog od nosilaca ove manifestacije. Posebnu zahvalnost uputio je veroučiteljima, kao i mitropolitu sremskom Vasiliju, pod čijim se duhovnim okriljem sabor održava.

Za sve učesnike obezbeđeni su prigodni pokloni i zahvalnice, dok su najuspešnijima uručene medalje, knjige i Biblije. Organizaciju su podržali i Poslovno-sportski centar „Pinki” i Sportski savez Grada Sremska Mitrovica.