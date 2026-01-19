Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da će dan biti hladan te da će na putevima biti poledice.
Vozači, oprez! Usporite pored škola, počelo je drugo polugođe! AMSS upozorava i na poledicu
"Zbog početka drugog polugodišta na ulicama će biti više dece, posebno u blizini škola. Vozačima se savetuje oprez, jer su i pešački prelazi klizavi, a zaustavni put vozila se produžava", saopštio je jutros AMSS.
Na naplatnim stanicama na autoputevima i granicama za putnička vozila nema zadržavanja.
Kamioni na Batrovcima na izlazu čekaju pet sati a na prelazima Šid i Bezdan po tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.
Kurir.rs/Beta
