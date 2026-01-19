Slušaj vest

Zemljotres jačine 1.8 stepena Rihtera pogodio je tokom noći područje Babušnice, javio je Republički seizmološki savez Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio neposredno nakon ponoći na dubini od pet kilometara.

Naznačene koordinate sugerišu da su najbliže naseljena mesta epicentru Kamik, Držina, Petrovac, Pasjač, Sinja Glava.

S obzirom na intenzitet, sumnja se da je potres izazvao bilo kakvu materijalnu štetu.

Kurir/ Telegraf

