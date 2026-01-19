Slušaj vest

U većem delu Srbije danas počinje drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola, nakon završetka zimskog raspusta.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je za RTS da sve škole počinju sa redovnom nastavom i da neće biti onlajn časova. Govoreći o predlogu skraćenja časova na 30 minuta, kao i o zabrani korišćenja mobilnih telefona u školama, Stanković je istakao da je sve još na nivou razmatranja.

Đaci se vraćaju u školske klupe i za većinu njih to znači povratak ustaljenom ritmu – zvonu, časovima i školskim obavezama.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da prvi školski dan u dugom polugodištu počinje regularno u svim školama na teritoriji Srbije.

- Prema svim informacijama kojima mi raspolažemo za sada – a mi smo formirali krizni štab u okviru Ministarstva prosvete koji koordinira rad sa školskim upravama i direktorima škola na teritoriji čitave Republike Srbije – prvi školski dan će proteći regularno, neće biti prelaska na hibridni model učenja, gde se upotrebljava i onlajn nastava kao zamena za časove koji se organizuju prema modelu 'lice u lice" -, istakao je Stanković.

Trenutno je u tri opštine na snazi vanredna situacija, ali đaci u tim školama nastavu počinju redovno.

- Hidrometeorološke najave su takve da ćemo možda imati još jedan hladni talas. Ne treba da bude iznenađenje ukoliko se možda neki drugi modeli nastave budu koristili. Ako ne bude električne energije u tim opštinama, neće biti ni mogućnosti da realizujete onlajn nastavu - dodao je ministar.

Stanković ističe da je najveći broj škola spreman da u roku od nekoliko sati pređe na onlajn nastavu.

- Najveći broj škola već ima iskustva s tim. Imali smo koronavirus, na žalost i političke razloge za onlajn nastavu. Doduše ne toliko u osnovnim školama koliko u srednjim, a kasnije i u visokoškolskim ustanovama, ali mislim da je to i te kako moguće - rekao je Stanković.

O skraćenju časova na 30 minuta

Koncentracija učenika na časovima predstavlja problem o kojem se već neko vreme govori, a u javnosti se pojavio predlog da se trajanje časova sa 45 minuta smanji na 30.

- U ovom trenutku mi o toj ideji, da budem najprecizniji, otvoreno i glasno razmišljamo. Mislim da postoji neka vrsta psihološkog opravdanja. To je da upravo pod uticajem novih tehnologija imate fenomen difuzne pažnje. Ne možete da budete fokusirani na jedan predmet, nego vrlo lako krećete sa jednog na drugi sadržaj. To stvara takav efekat kod dece da ne mogu da ostanetu fokusirana 45 minuta, koliko maksimalno traje koncentracija i kod zrelih ljudi -, rekao je ministar prosvete.

Stanković ističe da procedura nije laka i da se otvara debata za ovu promenu.

- Slušamo različite argumente za i protiv. Nakon toga ide praktični deo koji podrazumeva institucionalnu reorganizaciju rasporeda časova, alokacije nastavnog kadra i možda prijem novih ljudi, jer će biti više časova. Ima tu dosta međukoraka dok ne zaživi, ali u svakom slučaju možda ćemo krenuti sa pilot-programom, jer promene u obrazovanju moraju da budu racionalne - istakao je ministar prosvete.

Efekti promena bi se, navodi Stanković, merili na više načina.

- Pre svega prema onome šta su postignuća dece u različitim oblicima znanja i u odnosu na neke veštine koje treba da steknu u obrazovno-vaspitnom procesu. To je jedino suštinski bitno merilo – da li oni bolje uče, da li su motivisaniji da uče i da li je ishod tog učenja jednostavniji i efikasniji - rekao je Stanković.

Ministar je naglasio da se intenzivno razmatra mogućnost delimične ili potpune zabrane korišćenja mobilnih telefona u školama i da će o tome naredne nedelje razgovarati sa zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem.

- Postoji anketa koja je rađena interno među decom, a to je da oni nisu protiv zabrane, nego je samo pitanje da li će zabrana biti delimična i da im se dozvoli da komuniciraju između sebe i naravno sa svojim roditeljima tokom odmora - rekao je Stanković.

Do polovine februara konkurs za direktora Pete beogradske gimnazije

Dejan Vuk Stanković izjavio je da se ide u pravcu izbora novog direktora Pete beogradske gimnazije, koji će nastojati da uspostavi što bolju komunikaciju među kolegama.

- Do polovine februara treba očekivati raspisivanje konkursa za mesto direktora u Petoj beogradskoj gimnaziji. Mi smo više puta rekli da je za nas preferenca kandidat koji bi došao iz same gimnazije. Ministarstvo garantuje da ćemo raditi na tome da, kao što smo spasili nastavni proces dislokacijom gimnazije i omogućili da deca ne stagniraju u pogledu svog učenja, da ćemo isto tako i raspisati konkurs - istakao je ministar Stanković.

Ministarstvo prosvete traži ponovni izbor dekana Fakulteta političkih nauka, jer kako navodi ministar, nedostajao je način na koji je izvršena kandidatura.

- Mi se ne bavimo kadrovskim rešenjima, mi se bavimo procedurom prosvetne inspekcije u interakciji sa FPN-om. Više puta je inspekcija izašla sa izveštajima koji su precizno definisali šta su nedostaci te procedure. Mi nismo ulazili u to ko je dekan, mi smo ulazili samo u proceduru. Ono što je ključno za razumevanje tog slučaja je način na koji je izvršen izbor - naglasio je Stanković.

Kurir/ RTS