Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Bogojavljenje, praznik ustanovljen u spomen na Hristovo krštenje u reci Jordanu i objavljivanje Bogočoveka.

Tradicionalno, na ovaj dan pliva se za Časni krst, a prema običajnom kalendaru počinju i dani pogodni za venčanja. Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika.

Današnji praznik obeležava se u spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu. Prvi put ostvareno je Sveto Trojstvo – u Božjem glasu sa neba koji reče: "Ovo je Sin moj", krštenju Sina Božijeg u reci i Svetom duhu koji je u obliku goluba sleteo na Hrista.

Novosađanin Filip (19) prvi doplivao do Časnog krsta

Novosađanin Filip Vlaščić (19) prvi je doplivao do Časnog krsta na plivanju održanom u Sremskoj Kamenici u Novom Sadu, 19. januara 2026. godine, na veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje.

"Jako je lep osećaj kada sam video da sam prvi stigao. I onda sam samo rekao: pope, bacaj to da pokupim. Hvala svima što su učestvovali i vama koji ste došli da nas podržite. Čuvajte i volite svoje najmilije, jer nikada ne znate šta dan može odneti sa sobom", rekao je Filip nakon izlaska iz hladne vode.

1/5 Vidi galeriju Bogojavljenje 2026: Plivanje za Časni krst u Sremskoj Kamenici, Novi Sad Foto: Kurir/T.M.

Ovaj tradicionalni događaj okupio je veliki broj vernika, učesnika i građana iz celog Novog Sada i okoline koji su došli da podrže plivače. Oko sto hrabrih učesnika je, nakon molitve i blagoslova, ušlo u hladnu vodu noseći sa sobom veru, zajedništvo i poštovanje tradicije. Plivanje nije imalo takmičarski karakter, već je predstavljalo čin duhovne posvećenosti.

Događaj je protekao u mirnoj i dostojanstvenoj atmosferi, a prisutni su svedočili snažnom osećaju zajedništva i ponosa. Ovaj čin vere još jednom je pokazao značaj očuvanja običaja i duhovnih vrednosti. Plivanje za Časni krst ostavilo je snažan utisak na sve prisutne, a Sremska Kamenica je i ove godine bila mesto okupljanja vere i nade.

Ognjen ima samo 12 godina i prvi je doplivao do Časnog krsta na Zlatarskom jezeru

U izuzetno hladnim vremenskim uslovima, na Zlatarskom jezeru danas je održano tradicionalno plivanje za Bogojavljenski krst, koje je i ove godine okupilo veliki broj vernika i posetilaca.

Među 15 hrabrih učesnika koji su se odlučili da zaplivaju u ledenoj vodi, najspretniji i najbrži bio je dvanaestogodišnji Ognjen Botić iz Kragujevca.

Foto: RINA

- Mladi Ognjen prvi je stigao do Časnog krsta, pokazavši izuzetnu hrabrost, snagu i odlučnost, čime je zasluženo poneo titulu pobednika ovogodišnjeg plivanja na Zlataru. Njemu je, kao najuspešnijem učesniku, pripala i prigodna nagrada koju su mu uručili organizatori manifestacije, kažu za RINU organizatori.

Plivanje za Bogojavljenski krst na Zlatarskom jezeru već 12. godinu za redom zajednički organizuju Opštinska uprava Nova Varoš, Turistička organizacija „Zlatar“ i Crkvena opština Nova Varoš, uz blagoslov Eparhije mileševske.

I pored niskih temperatura i teških uslova, plivanje je proteklo u svečanoj i dostojanstvenoj atmosferi, uz podršku brojnih građana koji su bodrili plivače sa obale.

Studentkinja Maša prva doplivala do Časnog krsta u Zemunu

Studentkinja Maša Petković prva je danas doplivala do Časnog krsta u Zemunu.

Foto: Kurir/A.K.

Plivanje u hladnom Dunavu za Časni krst Izvor: Kurir

Plivanje za Časni krst u Zemunu Izvor: Kurir

Bogojavljenska litija u Zemunu

U Zemunu se za Časni krst pliva tačno u podne.

1/8 Vidi galeriju Bogojavljenje, litija i plivanje za Časni krst u Zemunu 2026. Foto: Marko Karović

Bogojavljenska litija u Zemunu Izvor: Kurir

Bogojavljenje u Beogradu

Beogradske crkve ispunjene su vernim narodom koji je dosao da prisustvuje liturgijama i osvećenju vode na praznik Krštenja Gospoda našeg Isusa Hrista - Bogojavljenje.

Na Bogojavljenje beogradske crkve ispunjene su vernim narodom Izvor: Kurir

Dvadeset godina sanjam ovaj trenutak: Srpski paratriatlonac Lazar prvi doplivao do Časnog krsta u Čačku - volja i upornost ruše sve prepreke

Na veliki praznik Bogojavljenje širom Srbije plivalo se za Časni krst. Prelepa slika u kojoj se vera pravoslavna i tradicija poštuju na ovaj sveti dan tradicionalno je stigla iz Čačka. Obale Zapadne Morave bile su pune građana koji su bili podrška hrabrim plivačima. Njih 183 zaplivalo je ledenom rekom, od kojih je bilo čak 87 pripadnica lepšeg pola. Prvi do Časnog krsta po prvi put stigao je paratritalonac Lazar Filipović.

- Već dvadeset godina sanjam ovaj trenutak i konačno mi se ispunila želja. Zahvalan sam Bogu na tome, rekao je za RINU Lazar.

Foto: RINA

Javnost u Srbiji ovog mladića već je upoznala kao hrabrog koji pred sobom ruši sve prepreke, jer je uprkos tome što je slabovid ostvario sjajne rezultate u sportu.

Još jedan lep događaj obeležio je današnje plivanje za Časni krst, jer je jedan od plivača kada je izašao iz hladne reke na opšte iznenađenje svih zaprosio svoju devojku, koja je naravno rerkla - da.

1/9 Vidi galeriju Bogojavljenje u Čačku, plivanje za Časni krst 2026. Foto: RINA

Dan kad su se, po jevanđelju otvorila nebesa i Bog se obratio ljudima, Hrišćani kao jedan od najvećih praznika proslavljaju već vekovima. A oni vernici koji plivaju za Časni krst simbolizuju sabornost i jedinstvo u veri. U organizaciji Sportskog centra "Mladost", a pod pokroviteljstvom grada Čačka, plivanje za Časni krst održano je 22. godinu za redom.

- Bitno je da u ovo teško vreme pokažemo jedinstvo u veri i istrajnost kako sva iskušenja koja se pred nas stvaljaju lakše prevazišli. Raduje nas što se i ove godine prijvio veliki broj plivača za Časni krst, jer ova manifestacija jeste sportska, ali pre svega duhovna i religiozna, a vidimo da mladi i dalje čuvaju stare običaje i tradiciju, rekli su organizatori.

U čačanskom Kulturnom centru biće održana Bogojavljenska akademija na kojoj će pobednik,ali i ostali učesnici dobiti zaslužena priznanja.

Bogojavljenje u Čačku: Momak isplivao iz ledene vode s prstenom i zaprosio devojku!

Danas je jedan od najvećih praznika u Pravoslavlju, Bogojavljenje. Običaj je da se želja zamisli u ponoć, a onda se pliva za časni krst u čitavoj zemlji, ali i dijaspori. Najlepša slika stiže iz Čačka, a ono što je uradio jedan mladić rastopilo je i najhladnija srca.

Pred stotinama okupljenih, tokom plivanja za Bogojavljenski krst, jedan hrabri plivač napravio je potez koji je oduševio sve prisutne. Umesto da samo izađe iz hladne vode, izašao je sa prstenom i zaprosio svoju izabranicu. Emocije, aplauzi i suze radosnice obeležili su trenutak koji će se dugo pamtiti.

Četiri rođena brata i njihov otac danas na Bogojavljenje plivaju za Časni krst: Prelepa slika poslata iz Prijepolja i sa ledene reke Lim

Prelepa slika na veliki praznik Bogojavljenje danas stiže iz Prijepolja jer će ledenim Limom među ostalim takmičarima zaplivati čak pet članova porodice Kuveljić. Četvorica braće: Kosta, Nemanja, Đorđe i Vuk, a uz njih, prvi put i njihov otac Blažo Kuveljić.

Kažu – ove godine su posebno srećni, jer ih je krst okupio, kao što uvek okuplja ono što je iskreno.

- Sa nama će ove godine prvi put zaplivati i naš otac Blažo. Hteo je i prošle godine, ali mu zdravlje nije dozvolilo. Srećni smo jer nas krst okuplja i ponosni smo na svoju veru i tradiciju. Svim dobrim ljudima želimo sreću i zdravlje… Bog se javi“, poručuju Kuveljići.

I baš tu, u toj rečenici, stane čitava suština, jer nije to samo plivanje.

Ovo je porodična priča, topla i ljudska, u kojoj otac ide uz sinove, a sinovi uz oca. U kojoj se ne traži dokaz, već blagoslov. I u kojoj se vera ne nosi na jeziku, nego u delu. (RINA)

Foto: RINA

Strahinja (14) prvi doplivao za Časni krst u ledenoj Đetinji

U hladnu Đetinju za plivanje za Časni krst, koje se po 16 put organizuje u Užicu, skočilo je 111 Užičana. Prvi do krsta je doplivao četrnaestogodišnji Strahinja Peković, učenik OŠ Slobodan Sekulić.

1/8 Vidi galeriju Mladi Strahinja prvi doplivao do Časnog krsta u Užicu 2026. Foto: Kurir/Z.G

- Ovo mi je drugi put da plivam za Časni krst. Velika je čast što sam uspeo prvi da dođem do njega – rekao je Strahinja.

Najmlađi učesnici su bili desetogodišnji blizanci Zahar i Leone Đokić, a najstariji je Goran Ivanić. Među takmičarima je bila i petnaestogodišnja devojka Nevena Jugović, učenica Ekonomske škole, kojoj je prvi put da pliva za Časni krst.

Foto: Kurir/Z. G.

Organizatori su istakli da su dozvolili plivanje maloletnika uz dozvolu oba roditelja. (Z.G.)

Za Časni krst u hladnu Đetinju Izvor: Kurir/Z.G.

Narodni običaji i verovanja

Mnogi narodni običaji i verovanja se odnose na Bogojavljenje. Na ovaj dan osveštava se voda koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvećenja duše i tela. Smatra se lekovitom i zaštitom od nečistih sila i čuva se u kućama. Hrišćanstvo uči da se bogojavljenska vodica nikada ne kvari, jer u njoj prebiva sila Duha Svetoga.

Danas se pozdravlja rečima: "Bog se javi" ili "Hristos se javi", a otpozdravlja sa "Vaistinu se javi".

Bez obzira na to u koji dan padne, na Bogojavljenje se nikada ne posti. Nekršteni dani, započeti na Božić, završavaju se ovim danom.

Po običajnom kalendaru danas počinju dani pogodni za venčanja.

Zašto plivamo za Časni krst

Plivanje za Časni krst običaj je koji se održava u mnogim našim krajevima. Pliva se 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista. Na Bogojavljenje se valja okupati u reci radi boljeg zdravlja.

Po narodnom verovanju, u noći uoči Bogojavljenja, otvaraju se nebesa i na njima se ukazuje Bog. Tada treba poželeti jednu želju koja će se ispuniti.

Verovanje je i da neudate devojke stave ogledalce pod jastuk jer, kog muškarca sanjaju, za njega će se udati.

Gde se sve u Beogradu pliva za Časni krst

Plivanje za Časni krst u Beogradu biće održano na Adi Ciganliji, jezeru Bela reka na Voždovcu, jezeru Očaga u Lazarevcu, na Dunavskom keju u Grockoj, kao i u Zemunu i Batajnici.

Plivanje će biti u održano i u ostalim gradovima u Srbiji, poput Čačka, Sremske Kamenice, Vranja, Leskovca, Trstenika, Kruševca i Kraljeva.

U Zemunu, obeležavanje Bogojavljenja počinje liturgijom u 9 časova u Hramu Svetog oca Nikolaja, nastavlja se litijom ulicama do Zemunskog keja i Bogojavljenskog platoa, a plivanje počinje u podne.

U podne će se plivati i na Adi Ciganliji, kao i na Dunavskom keju u Grocki, nakon liturgije u Hramu Svete Trojice koja počinje u 8 časova.

Plivanje za Časni krst organizovano je i na jezeru Očaga u Lazarevcu, u 11 časova, a u isto vreme na jezeru Bela reka u ripanjskom naselju Kolonija. Taj događaj počinje liturgijom u crkvi Svete Trojice u Ripnju, a za građane je obezbeđen prevoz do jezera sa okretnice autobuske linije 407.

U Batajnici će plivači biti okupljeni na liturgiji u Hramu Svetog Jovana Šangajskog i u litiji koja će doći do centra, a zatim odlaze do Širokog puta na Dunavu gde se u 12 časova pliva za Časni krst.

U naselju Bečmen, u Gradskoj opštini Surčin, liturgija će biti služena u 9.30 u crkvi Svetog Save, a u 12 će se plivati za Časni krst na izletištu Bečmenska bara.

Verski praznik Bogojavljenje obeležava se 19. januara, a veruje se da se na taj dan, u ponoć, otvaraju nebesa i da se tada svaka želja može ispuniti.

Kurir.rs/RINA